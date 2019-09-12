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Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 2 bin 500 yüz kişininin halen kayıp olduğu bildirildi.

Dorian kasırgasında ölü sayısı 50, kayıplar ise 2 bin 500

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 2 bin 500 yüz kişininin halen kayıp olduğu bildirildi.

Dorian kasırgasının geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı.

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor.

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

KAYNAK: AA

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