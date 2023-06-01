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Dört aylık bebeği çok solgun gözüktüğü için bronzlaştırıcı uyguladı! Sosyal medyayı ikiye böldü

01.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların sağlıkları ve bakımları belirli bir yaşa kadar ebeveynlerinin sorumluluğu altında oluyor. Bu süreçte yapılan uygulamalara ekstra dikkat etmek gerekiyor. İnternette dört aylık bebeği solgun gözüktüğü için bronzlaştırıcı uygulayan bir kadın eleştirili yorumların hedefi oldu.

Dört aylık bebeği çok solgun gözüktüğü için bronzlaştırıcı uyguladı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Genç bir anne, bebeğinin pembe ve güneşten yanmış gibi görünmesi için yaptığı şaşırtıcı cilt bakımı rutinini açıkladı. Yayınladığı video karşısında şaşıran izleyiciler tepkilerini gizleyemedi. Birçok kişi bu cilt bakımı karşısında öfkelenirken bazıları ise bu bakım yöntemini desteklediğini ve kendisininde denemek istediğini belirtti.

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21 yaşındaki Kylen, 4 aylık oğluna sahte bronzluk uyguladığını ortaya çıkaran bir video çekti. Sahte bronzlaştırıcı sayesinde ten rengi değişen minik oğlu videoda gülümseyerek poz verdi.

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Annenin şaşırtıcı açıklaması insanları ikiye böldü ve bir tartışma başlattı. Çoğu kişi, bebeğinin "turuncu" göründüğüne sık sık dikkat çeken insanlara tepki vermek için videoyu şaka olarak yaptığını düşünürken, diğerleri annenin ciddi olduğuna inanarak davranışını eleştirdi.

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Videoyu izleyen bir kişi "Yani bebek, özellikle onu koşulsuz sevmesi gereken tek kişi için doğal olarak yeterince iyi olmadığını düşünerek büyüyecek." dedi. Bununla birlikte, birçok takipçi genç anneyi alkışladı ve bu kararı için övgü yağdırdı. Bir anne “Bebeğim ben de bronzlaşıyorum ve bazı insanlar bunu anlamıyor” diye itiraf ederken, bir başkası “Bunu seviyorum, keşke onun ten rengi bende olsaydı” dedi.


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