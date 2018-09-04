'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

Kayseri Ticaret Odası ( KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı düzenlendiğini iddia ederek, bir dayatmayla Türk kanunlarının hiçe sayılmasını asla kabul etmediklerini söyledi.

Saldırılara yerli ve milli bir duruşla karşılık vereceklerini söyleyen Gülsoy, şunları belirtti:

"Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3,80 lira olan doların şu an 6,50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız."

KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANI GÜLSOY: DÖVİZ VE DOLAR TÜRK LİTERATÜRÜNDEN ÇIKARILSIN

Cumhuriyet'in haberine göre, kendi internet sitesindeki özgeçmişinde döviz alım satımı yaptığı bilgisi yer alan Gülsöy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini savundu. Gülsoy, şöyle devam etti: "Ekonomik dalgalanmanın bir süre sonra sona ermesini bekliyoruz. Bizim dövizle değil işimizle haşır neşir olmamız gerekiyor. Biz inanan ve şükreden bir toplumuz. Ekonomide sıkıntı, durağanlık var ama hiç kimsenin de fazla bir şikayeti yok. Vatandaş, 'Devletimin yanındayım' diyor. Biz 'Bu sene para kazanmasak da olur' diyoruz. Yüzde 10 zarar etsem ne olacak. Yeter ki ülkeme bir şey olmasın. Bütün esnafımız, bütün üyelerimiz aynı duygu ve düşüncede."