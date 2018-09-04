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'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini söyledi. Dövizin sözlüklerden kaldırılmasını teklif eden Gülsoy'un kendi internet sitesindeki biyografisinde 'Döviz alım satımı' yaptığı bilgisine yer veriliyor.

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

Kayseri Ticaret Odası ( KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı düzenlendiğini iddia ederek, bir dayatmayla Türk kanunlarının hiçe sayılmasını asla kabul etmediklerini söyledi.

Saldırılara yerli ve milli bir duruşla karşılık vereceklerini söyleyen Gülsoy, şunları belirtti:

"Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3,80 lira olan doların şu an 6,50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız."

KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANI GÜLSOY: DÖVİZ VE DOLAR TÜRK LİTERATÜRÜNDEN ÇIKARILSIN

Cumhuriyet'in haberine göre, kendi internet sitesindeki özgeçmişinde döviz alım satımı yaptığı bilgisi yer alan Gülsöy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini savundu. Gülsoy, şöyle devam etti: "Ekonomik dalgalanmanın bir süre sonra sona ermesini bekliyoruz. Bizim dövizle değil işimizle haşır neşir olmamız gerekiyor. Biz inanan ve şükreden bir toplumuz. Ekonomide sıkıntı, durağanlık var ama hiç kimsenin de fazla bir şikayeti yok. Vatandaş, 'Devletimin yanındayım' diyor. Biz 'Bu sene para kazanmasak da olur' diyoruz. Yüzde 10 zarar etsem ne olacak. Yeter ki ülkeme bir şey olmasın. Bütün esnafımız, bütün üyelerimiz aynı duygu ve düşüncede."

"İçimizdekiler de gavurluk etmesin"

Gülsoy, ABD'nin ilaç, silah ve petrol kozu ile dayatmalarda bulunduğunu iddia ederek, "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Dışarıdaki gavurları biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum. KTO olarak döviz kurları ile ilgili yarın kentimizde bulunan banka bölge müdürleri ile toplantı yapacağız" dedi.

ÖMER GÜLSOY DÖVİZ ALIP SATIYOR

Ömer Gülsoy’un kendi sitesinde biyografisinde "Halen kuyumculuk, döviz alım satımı, mobilya ve otomotiv ticareti, akaryakıt ticareti ve sigorta hizmetleri gibi çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmaktadır” ifadesi yer alıyor.

omer-gulsoy

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Yine başka bir ülkede olmayacak bir açıklama . Komedi ya halimiz :)))
hepsi böyle, vatandaşı gaza getirip döviz sattırıyorlar ama kendileri depoluyorlar.
Bu "gavurluk etmeme" işini önce senden görsek!!!!
Bu kadar yalan laf.Ulan salakmıyız.Secim neden öne alındı
Kayserili işte...
Dövizi 7 tlden bozduramamış belliki. kur artsın diye ortalığı alevlendiriyor
dün yandaş bugün candaş bu meleketin de en büyük sorunu bu işte ne kadar iblis varsa takiyeci ne kadar vatan haini varsa milliyetçilik yapıyor şakşakçılık yaparak kese doldurmaca memleket kimin umurunda
VAY HÜLOĞ VAY.BİR KEMİK PEŞİNDE
yalakalik icin insan kendini bu kadar da aptal seviyesine düşürmez ki... bindiğin araba yediğin ekmek kullandığın tlf. .... Bu tipleri foseptiğe atıp sifonu çekmek lazım..
boş adam, muhtemelen de menfaatleri doğrultusunda bir yerlere yaranmaya çalışıyor. sormak lazım dediklerin yapıldığında, dış borç bitecek mi? sanayi, tarım, hayvancılık patlayacak mı? Ömer bey ne kullanıyorsan bize de öner ltf. bizde başlayalım.
Kayseri de yaşıyorum ve Gülsoylar Döviz Bürosu kendilerine aittir, herkes bilir ve büyük bir işletmedir. Dövizden hatırı sayılır kazanç elde ediyorlar.
Şaşırmadım
Milliyetci gibi gorünenden korkcaksın bu zamanda asıl yamyam bunlar..
hahahahaha varya baya komikmiş
tam akp zihniyeti.......
DİNİME KÜFREDEN BARİ MÜSLÜMAN OLSA MİSALİ ARKADAŞ DÖVİZ ALIP/SATIYOR. ÜSTELİK KTO BAŞKANI. SÖYLEDİĞİ LAFA BAK!?
millete gelince din/iman;kendilerine gelince han/hamam sözünün mealen anlamı tam olarak bu:)
bu konuda sesi gür çıkanlara bakıyorum da doların düşmesi ile ilgili hiç bir bilimsel akli mantıki bir cümle duyamıyorum
o kız bakire değil deyip kendine ayıranlar topluluğu
Devlet çalişiyeahhh körpü yapiyeahhhh yol yapiyeahhhh ekonomi dört dörtlük cavur bizi kıskaniyeahhh bir adım ileri gitmemizi istemiyeahhhh..!
Ver Mehteri,Dolar karşılığı para bastığımızı bilmiyor sanırım.
zaten kendinin Kayseri'de döviz bürosu var hangi akla bunu konuşuyor önce bir kapat döviz dükkanını
ne beklenirki
YALANCININ MUMU ERKEN SÖNERMİŞ. YALAKALIK OLSUN DİYE KONUŞMUŞ ARKADAŞ
Böyle gavatlar siyasette olduğu müddettçe bu ülkenin sorunları bitmez...
Adamın evine gitsen deste deste dolar çıkar.Burda Akp yalakalik yapar.Bu insanlar artık kendi kişiliklerini kaybetmiş. Allah bunları bu dünyada bildiği gibi yapsın. Ahirete bırakmasın.
şaşirmadim bunların (akp)hepsi böyle
Sayın Gülsoy diyelim döviz yok alım satım yok döviz le ilgili hiçbir şey yok. Size soruyorum eşeğe binermisin? Ya da kerpiçten evde otururmusun? Cep telefonsuz gezermisin? Hadi bunları yap bende yapacağım. Altını doldur lütfen söylemde kalmasın.
kayserinin en büyük döviz bürolarından birinin sahibidir arkadaş.
Acaba bizi afyonlamı uyutuyorlar?
bunların hepsi aynı değilmi...hatırlayın bilal oğlanın sıfırlarken dediği ueronun miktarını...
çıkarın yok sayın, böyle oluyormu? sözle nereye varacaksınız. gidin ilkel cağa geri dönün yeriniz orasıdır. cahillerin elinde ülke felakete sürükleniyor. dövizle inatlaşan bir devlet tarih yazmamıştır. kabul edin işte türk parası 5 para etmiyor, etmez de sizin gibiler sayesinde.
1 tane akpli gösterin ki şu ülke için tek faydalı birşey yapmış olsun.
dinime söven müslüman olsa.Allah kahretsin bunları
yaptığı meslek önemli değilde ticaret odası başkanı olası enteresan...euro ve dolarsız dünyada nasıl ticaret yapacaksın sayın ticaret odası başkanı bir söylermisin tl ilemi nasıl olacak hükümete yalakalık olsun diye ağzı olan konuşuyor...
eee ANADOLU INSANIMIZIN AKP FETO ORTAKLIĞILYA BERABER NE KADAR AHLAKSIZLIACABILCEGİNI GORDÜK GAYET NORMAL BUNLAR ESKİ FETOCÜ YENİ AKP Cİ YALAKA AHLAKSIZ ANADOLU NN EZIK KEL GOBEKLI ABILERI NORMAL
hepsimi sahtekar olur nasıl ve neyin karşılığı birliktesiniz yahu
siz anca otka beslenenleri kandirirsiniz devam boyle devam
BU zihniyetin fıtratında sahtekarlık var.Görüyorsunuz ,dolar bunlarda ,iltica ederken müslüman değilde kavur ülkelere iltica ederler.Fesli akıl hocaları da İngiltere ye gitmiş._12- Eylül darbesinde-Zaden İngiliz ajanı,ziyaretçileri de elemanları.
@siliya şunun bir türkçe mealini yazarmısın lütfen
kendisi gavur bari dinime kufreden müslüman olsa
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