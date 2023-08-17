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Döviz bozdurma bahanesiyle gitti, 14 bin 460 doları böyle çaldı! Hırsızlık anları kamerada

17.08.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Hadi G. (66), döviz bozdurmak için girdiği işyerlerinde el çabukluğu ile toplam 14 bin 460 dolar çaldı. Polis tarafından kimliği tespit edilip yakalanan Hadi G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Döviz bozdurma bahanesiyle gitti, 14 bin 460 doları böyle çaldı! Hırsızlık anları kamerada

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

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Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Hadi G.’yi gözaltına aldı.

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Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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(DHA)

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