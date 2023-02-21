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Dövmesinin istediği modelden farklı olduğunu görünce ağlama krizine girdi

21.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme yaptırmak oldukça sürprizlerle dolu olabiliyor. Profesyonel dövmeciler bile istenilen dövmelerden çok daha farklı dövmeler çıkartabiliyor. TikTok'ta yaptırdığı dövme ile istediği modeli karşılaştıran bir influencer yaşadıklarını ağlarken anlattığı anları takipçileriyle paylaştı.

Dövmesinin istediği modelden farklı olduğunu görünce ağlama krizine girdi

Yaptırılan dövmelerin anlamlı olması gerektiği düşüncesi her geçen gün azalıyor. Göze hoş gelen dövmeler için model seçen birçok kişi bu dövmeleri vücutlarında taşımak istiyor. Ancak yanlış dövmeler kalıcı izlere neden olabiliyor. Bir TikToker sırtına oldukça büyük dövme yaptırmak isteyerek dövme sanatçısına gitti. Ancak dövmeciden çıktığında istediği dövme ile karşılaştığı sonuç birbirinden oldukça farklıydı.

YAŞADIKLARINI AĞLAYARAK ANLATTI

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Kimliği belirsiz kullanıcı , hıçkıra hıçkıra ağlayarak çektiği videoya "Dövmeniz hiç de istediğiniz gibi olmadığında ve çok büyük olduğunda," diye yazdı. Perşembe günü yayınlanmasından bu yana milyonlarca izlenen ağlayan bu videoda "Kelebek bir çizgi film kitabından, bir boyama kitabından fırlamış gibi görünüyor" diye haykırıyor. "Çiçekler çok büyük."

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Hıçkırıklarının arasında, "Hayatımın geri kalanında tam anlamıyla bu lanet şeyle sıkışıp kaldım," dedi. “Resimdeki gibi görünmüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.”
Yorumcular, TikToker'ı cildine mürekkeplemeden önce kabataslak şablonu onayladığı için eleştirdi, diğerleri ise onun için ne kadar "üzgün" hissettiklerini paylaşarak ona destek oldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı “İnsanların nasıl kötü dövmeler yaptırdıklarını, kelimenin tam anlamıyla bir şablon yapıp size beğenip beğenmediğinizi sorduklarını anlamıyorum. Kelimenin tam anlamıyla onlara durmalarını söyleyeceğimden bahsetmiyorum bile, ”diye çıkıştı. Dövme yaptıran kadın sanatçının çiziminin “iyi” göründüğünü ancak sonucun “farklı” olduğunu söyledi.

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Genç kadın, bu sanatçıya daha önce iki kez gittiğini iddia etti. Bu sefer ona Instagram'dan istediği dövmenin bir fotoğrafını gösterdiğini söyledi: Narin çiçeklerden oluşan bir dövme ve sırtının sağ tarafına tırmanan bir kelebek olduğunu belirtti. Yaptırdığı dövmenin fotoğrafını göstererek, "Eve kadar yol boyunca ağladım, arabayla 40 dakika gibiydi" diye devam etti.


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