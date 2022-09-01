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DP lideri Gültekin Uysal'a Afgan ev sahibi şoku! 'Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bize lazım'

01.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yüksek kira zammından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da etkilendi. Uysal, Afgan sahibinin “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” demesi üzerine evi boşaltmak zorunda kaldı. Uysal yaptığı açıklamada "Konut sorunu herkesin başında bir dert" dedi.

DP lideri Gültekin Uysal'a Afgan ev sahibi şoku! 'Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bize lazım'

İstanbul'da artan kiralar herkesin belini bükerken son olarak bu durumdan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da etkilendi. Uysal, Afgan ev sahibinin “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım" demesi üzerine evi boşaltmak zorunda kaldı.

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ZEYTİNBURNU'NDAN EV KİRALADILAR

Uysal'ın büyük kızı Berrin, geçen yıl İstanbul'da Anadolu Lisesi'ni kazanınca annesi Hatice Uysal ile birlikte İstanbul'a taşındı ve Zeytinburnu'nda bir ev kiraladılar. Uysal, Afgan uyruklu ev sahibi ile TÜİK'in yıllık ortalama kira artışları konusunda anlaşmıştı. Ancak hükümetin bu yıl kiralara yüzde 25'den fazla zam yapılamayacağı kararının ardından ev sahibinin tutumu değişti.

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"AFGANİSTAN'DAN AKRABALARIM GELECEK"

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre yüzde 25 zammı az bulan ev sahibi Uysal'ın evden çıkmasını istedi. “Afganistan'dan akrabalarım gelecek, ev bizim aileye lazım” dedi. DP lideri Uysal, bu gerekçeyi inandırıcı bulmasa da itiraz etmedi, aynı sitede başka bir kiralık daire tuttu.

"TAHLİYE İSTEDİ, BİZ DE TAŞINIYORUZ"

Uysal yaptığı açıklamada “Konut sorunu herkesin başında bir dert. Bizim ev sahibi de ‘Almanya'dan oğlum gelecek' misali Afganistan'dan akrabalarının geleceğini söyleyip tahliye istedi, biz de taşınıyoruz'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gültekin Uysal Kira
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