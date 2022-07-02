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DP lideri Gültekin Uysal'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye'nin böyle bir gündemi olamaz"

02.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nda bulunan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sembolik aday, siyasetin dışında bir aday, iddiasız bir aday" şeklinde bir gündemlerinin olmadığını belirten Uysal, kurucu bir akılla Türkiye Cumhuriyeti devletini belki yeniden kuruyormuşçasına kodlayacak bir siyasal süreci yönetecek bir liderliğe Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu kaydetti.

DP lideri Gültekin Uysal'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye'nin böyle bir gündemi olamaz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın çıkaracağı adayla ilgili olarak "Sembolik aday, siyasetin dışında bir aday, iddiasız bir aday" şeklinde bir gündemlerinin olmadığını belirtti.

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"HER SİYASİ PARTİ KENDİ CEPHESİNDE BİR DEĞERLENDİRME YAPIYOR"

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu. Partisinin il kongresi için geldiği Antalya'da DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parti üst düzey yöneticileri ve Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal'ın katıldığı Antalya Dostlar Meclisi'nin toplantısında Gültekin Uysal, ülke gündemi, 6'lı masa ve adaylık konularına ilişkin konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, 'Aday olursa destekleriz' yönündeki açıklamaları sorulan Gültekin Uysal, şöyle konuştu:

“Bir temel prensibi, hem Kemal Bey, hem Ali Bey, hem diğer genel başkanlar ifade etti. Heyetin içerisinde siyasetin farklı sorumluluk sahalarında bulunmuş çokça insanımız, dostumuz var sizlerin arasında, gayet iyi bilirler ki birtakım kararların tabii, doğal bir zamanlaması vardır. Ne öncesi ne sonrası olmaz. O doğal zamanlamayla son bir ayda, bir haftada veya son bir günde vereceğimiz kararları bugünden veremezsiniz. Aday belirleme süreçleri de dahil. Bu noktada bir prensip kararı ifade edildi. İsimleri tartışmaya açtığınızda, çok kolay yönetebileceğiniz süreçler değildir haklı olarak ama her siyasi parti kendi cephesinde bir değerlendirme yapıyor. Bu değerlendirmeyi yaparken de ülkenin siyasi şartlarının önümüze koyduğu kısıtlar, parametreler, ölçüler var. Onların çerçevesinde değerlendirmek mecburiyetindeyiz."

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR GÜNDEMİ OLAMAZ"

İki düzlemde bir rekabet olduğunu dile getiren Uysal, “Bir siyasal karakterin çok daha fazla ön plana çıktığı, siyasal kimliğin, kişiliğin ön plana çıktığı cumhurbaşkanlığı rekabeti. Aynı zamanda da partilerin hem ittifak içi hem ittifak dışı bir genel seçim rekabeti iç içe geçmiş birbirini etkileyen süreçler bunlar aynı zamanda. Bunları atbaşı, eşgüdüm içerisinde, senkronize şekilde yürütebilmek çok kolay değil takdir ederseniz. Ama mesuliyetimiz bunları yürütmek. Bu açıdan bakınca Türkiye'nin bir 'sembolik aday, siyasetin dışında bir aday, iddiasız bir aday' böyle bir gündemi olamaz, ki yakınlarda Sayın Kılıçdaroğlu da bunu ifade etti. Çünkü önümüzde bir yanda dış politikadan ekonomiye çok sıcak kriz başlıklarımız var" diye konuştu.

"İKTİDAR DEĞİŞİMİYLE BİRLİKTE..."

DP Lideri Uysal, sadece bir iktidar değişimi değil, iktidar değişimiyle birlikte bir kurucu akılla Türkiye Cumhuriyeti devletini belki yeniden kuruyormuşçasına kodlayacak bir siyasal süreci yönetecek bir liderliğe Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu kaydetti. Gültekin Uysal, çıkartılacak adayla ilgili şunları söyledi:

“Özellikle de 20 yıllık bir tek başına iktidar döneminin akabinde yolsuzluklardan, yaşanan hukuksuzluklara, usulsüzlüklere, Türkiye'nin yaşadığı pek çok travmatik dönem var ki, bugünden seçim gününe kadar da Türkiye'nin bu manada hangi olumsuzlukları yaşayabileceği hakkında hepimizin bir öngörüsü ve değerlendirmesi var. Bunları da üzerine koymakta fayda var. O açıdan biz de ifade ediyoruz, birincil iddiası olan, icracı olacak bir aday profilidir. Ama bunu söylerken de çok net bir gerçeklik var ki, o da başarıyı elde etmektir. Hem seçim öncesi hem seçim sonrası bu iki süreci ortak bir paydada bir algoritmayla değerlendirerek pek çok cephesinden bir tercih yapmaktır. En azami sonucu hem TBMM temsiliyetinde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl üretiriz, aslında herkesin vatandaşların, siyasi partilerin, siyasi parti genel başkanlarının üzerinde durduğu mesele o.

Kaynak: DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu demokrat parti

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