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Dr. Anthony Fauci'den tedirgin eden sözler: ABD yeni bir Covid-19 dalgasının eşiğinde

07.04.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs müdahale ekibinin baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’nin koronavirüs salgınında yeni bir dalganın eşiğinde olduğunu ifade etti.

Dr. Anthony Fauci'den tedirgin eden sözler: ABD yeni bir Covid-19 dalgasının eşiğinde

ABD’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ederken, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs müdahale ekibinin baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci’den korkutan açıklama geldi.

ABD Ulusal Basın Kulübü ile röportaj yapan Fauci, “Gerçekten bir dalgalanmanın eşiğindeyiz. Şu anda gerçekten kritik bir zaman çünkü bir dalgalanmaya kolaylıkla girebiliriz” dedi.

GÜNLÜK 60 BİN VAKA YENİ BİR DALGANIN BAŞLANGICI OLABİLİR

Fauci, Ocak’tan bu yana ABD’de vaka sayısının düştüğünü fakat vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, ülkenin kuzeyinde günlük vaka sayısının 30 binlere yaklaştığını ifade etti. Fauci, "Günde 60 bin vakaya ulaşırsak, başka bir dalgaya girmiş oluyoruz" dedi.

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TEDBİRLER GEVŞETİLMEMELİ

Fauci, ABD’de Covid-19’a karşı yürütülen aşılama kampanyasında belirlenen hedeflere ulaşıldığını varsayarak, maske takma ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin yanlış olacağını ifade etti. Fauci, "İnsanlar gerçekten Covid-19 yorgunluğu dediğimiz şeye sahipler" ifadelerini kullanarak, tedbirleri gevşetmenin salgını kontrol altına almak için verilen çabaları boşa çıkaracağını belirtti.

ABD’de Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkin nüfusun aşılanması hedeflenirken, aynı zamanda çocuklara aşı uygulanması konusunda klinik çalışmalarının devam ediyor. ABD’de Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının yanı sıra Moderna, Novavax, Sanofi ve Johnson & Johnson aşılarından toplamda 1 milyar 210 milyon doz sipariş edildi.
Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de 4 milyon Covid-19 aşısı uygulanarak, günlük aşılamada rekor kırılmıştı. Biden ise, Mayıs ayı sonuna kadar 200 milyon doz Covid-19 aşısı uygulama hedefini duyurmuştu.

ABD’de toplam vaka sayısı 31 milyon 538 bin 808’e, toplam can kaybı ise 569 bin 924’e ulaştı. (İHA)

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