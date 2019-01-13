HABER

Dr. Fazıl Küçük vefatının 35’inci yılında sergi ile anılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

KIBRIS Millî Tarih Müzesi, vefatının 35’inci yılında Kıbrıs Türk Lideri Dr.

Dr. Fazıl Küçük vefatının 35’inci yılında sergi ile anılacak

LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Millî Tarih Müzesi, vefatının 35’inci yılında Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, 92 sanatçının 165 eseriyle hazırlanan ‘Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele’ temalı sergi ile anacak. Sergi 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Girne Üniversitesi ortak katkılarıyla YDÜ Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan ‘Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele’ temalı sergide, hem Kıbrıs Türk Milli Mücadele yılları hem de Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü temsili objeler yer alacak. Sergide plastik sanatlar alanında 92 sanatçı tarafından yapılmış 165 eser sergilenecek.
BİRÇOK TEKNİKTE ESER YER ALIYOR
'Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele' temalı sergide sergilenecek eserler arasında yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler bulunuyor. Dr. Fazıl Küçük’e ait birebir tasvir edilmiş bir adet silikon heykel de yer alıyor. Sonraki dönemde ise Küçük’ün heykeline yeni heykeller eklenecek.
BİR AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK
Milli Mücadele yıllarında yaşamış ve birçok olaya tanıklık etmiş, Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarının da yer alacağı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.
“MÜZE DESTANSI MÜCADELEYİ GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAK”
Serginin YDÜ Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi envanterini zenginleştirmek ve Kıbrıslı Türklerin 445 yıldır bu topraklarda verdikleri varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktarnak için düzenlendiğini ifade eden YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Atalarımızın bu topraklarda yıllarca verdikleri destansı mücadeleyi gelecek nesillere taşımak Kıbrıs Millî Tarih Müzesinin en büyük misyonları arasında yer alıyor” dedi.
Serginin, 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergileneceğini de belirten Prof. Dr. Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük vefatının 35’inci yılında sergi ile anılacak

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Kesik koldan sonra 'kalça kemiği' bulunduKesik koldan sonra 'kalça kemiği' bulundu
Otomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)Otomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.