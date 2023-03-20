Dr. Serdar Savaş: "13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum"

Dr. Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dr. Savaş, 13. Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyuran bir açıklama yayınladı.

'KARŞILAŞTIĞI ENGELLERİ' GEREKÇE GÖSTERDİ, "13. CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLİYORUM" DEDİ

Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.

Dr. Serdar Savaş, koronavirüs salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çekmişti.

