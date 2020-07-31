HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Drone havadan tespit etti, ekipler cezayı kesti

Drone havadan tespit etti, ekipler cezayı kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki tedbirlerini arttıran trafik ekipleri, drone desteğiyle yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan araç sürücülerini havadan tespit ederek gerekli cezai işlemi uyguluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde olası kazaların önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Özellikle aşırı hız, kemer kullanımı, seyir halinde iken cep telefonu ile görüşme ve kırmızı ışık ihlalleri konusunda denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, aynı zamanda yoldaki araç trafiğini de drone ile havadan kontrol etti. Yaptıkları kural ihlalleri havadan drone ile tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda bayram tatilinin ilk gününde, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, ışık ihlali yaptıkları drone ile belirlenerek uygulama noktasında durdurulan iki araç sürücüsüne ceza kesildi. Kontrol noktasında durdurulan sürücüler, ayrıca can ve mal kayıplarının yaşanmaması için kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Denetimlerin, bayram tatili süresince kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
Elinden kaçırdığı danayı ikna edemeyince... 'Gel kurban olduğum'Elinden kaçırdığı danayı ikna edemeyince... 'Gel kurban olduğum'
YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?YKS ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları ne zaman duyurulacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti kaç kişiye dağıtılmalı? Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir ve dağıtılır? Kurban eti dağıtılmasa günah olur mu?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Elinden kaçırdığı danayı ikna edemeyince... 'Gel kurban olduğum'

Elinden kaçırdığı danayı ikna edemeyince... 'Gel kurban olduğum'

Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı? Abdestsiz olarak kurban kesilir mi?

Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban Bayramı kurban kesme ve teşrik tekbirleri ne zaman başlar?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ne zaman biter?

Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? Kurban Bayramı'nda okunacak dualar hangileri? İhlas Suresi hatmi, tövbe ve istiğfar etmek…

Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir?

Denizde ölümle burun buruna geldiler

Denizde ölümle burun buruna geldiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.