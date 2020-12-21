Drone üreticisi DJI için beklenmedik gelişme

Son 2 – 3 yıldır ABD hükümeti Çinli şirketler üzerine yoğun baskı uyguluyor. Görünen o ki bu baskılar sonucunda bazı şirketler ciddi anlamda zor durumda kalacaklar. Halihazırda buz dağının görünen yüzünde Çin’in önde gelen şirketleri yer alıyor. Örneğin Huawei ve Honor da bu şirketlerden biri.

ABD HÜKÜMETİ DJI'I DA KARA LİSTEYE EKLEDİ

Fakat buz dağının görünmeyen kısmında çeşitli ambargolara maruz kalan onlarca Çinli marka daha mevcut. ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde bu listeyi güncelledi. Güncellenen listede Çin’in önde gelen drone üreticilerinden DJI da yer aldı.

Açıklanan yeni listenin hemen akabinde DJI yetkilileri büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirttiler. DJI tarafından üretilen drone modelleri pek çok ülkede satılıyor. Nitekim ABD de bu ülkelerden biri.

2020 yılı içerisinde hükümet halkı bu drone modellerine karşı dikkatli olmaya davet etmişti. Çünkü ABD, DJI’ın drone modellerini casusluk için kullandığını iddia ediyordu.

Şimdilik kara listeye dahil edilen DJI’ın ne gibi yaptırımlara maruz kalacağı belli değil. Muhtemelen ilk olarak ABD sınırları içerisinde DJI markasının satış yapması engellenecektir. Belki ilerleyen aşamalarda ticari ilişkiler tarafında da bazı kısıtlamalar gelebilir. Fakat şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

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