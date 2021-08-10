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  4. Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Bugün üçüncüyüz" diyerek duyurdu

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Bugün üçüncüyüz" diyerek duyurdu

10.08.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos'un aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü sırada olduğunu belirterek son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Bugün üçüncüyüz" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

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EN FAZLA DOZ AŞI UYGULANAN 3'ÜNCÜ GÜN

Bakan Koca, 9 Ağustos'un en fazla doz aşı uygulanan 3'üncü gün olduğunu belirterek, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" ifadelerini kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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