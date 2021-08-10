Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Bugün üçüncüyüz" diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

EN FAZLA DOZ AŞI UYGULANAN 3'ÜNCÜ GÜN

Bakan Koca, 9 Ağustos'un en fazla doz aşı uygulanan 3'üncü gün olduğunu belirterek, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" ifadelerini kaydetti. (DHA)

BUGÜN ÜÇÜNCÜYÜZ! Son 24 saatte 1 Milyon 508 Bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021



