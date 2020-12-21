DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İngiltere'de yeni koronavirüs mutasyonu Avrupa'yı korkutuyor.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi.
Londra ve güneyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasaklandı.
Hancock, "vaka sayısındaki hızlı artışta virüsün yeni formunun etkili olduğunun anlaşılmasının ardından hemen harekete geçtik" dedi.
"Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli" diyen İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.
İngiltere'nin vaka artışına yeni formun yol açtığı açıklamasının ardından Avrupa da alarma geçti.
Avrupa ülkeleri art arda İngiltere ile uçuşları durduruyor. Bazı ülkeler tren seferlerini de askıya aldı.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip lorona virüsün (Covid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.
De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.
İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.
De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var" dedi.
Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.
Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Nİngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.
Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.
Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ülkeye girmesini ölmek ve bu tehlikeden halkı korumak için bu ülkeden gelen bütün uçuşların durdurulacağını bildirdi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni gelişmeye ilişkin İngiliz makamlarıyla görüştüğünü belirterek, "Halkımızı söz konusu tehlikeden korumak için bu radikal kararı almak zorundayız" ifadesini kullandı.
Bu tehlikeli gelişme karşısında hızlı karar alınması gerektiğini kaydeden Schallenberg, İngiltere'den gelecek bütün uçuşların durdurulacağını, bunun için gerekli resmi yazının hazırlandığı bilgisini paylaştı.
İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere'yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı.
Seyahat yasağı duyuran ülkelere İrlanda, Bulgaristan ve Kuveyt de katıldı.
Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.
Ülkeler önlem olarak sınırları kapatıyor. Öte yandan Belçika ve Hollanda'dan gelen bilgilere göre iki ülkede de yeni tür korona virüs mutasyonu halihazırda görülmüş durumda.
Öte yandan BBC'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Belçika ve Hollanda'nın yanısıra Avusturya ve Danimarka'da da mutasyona uğramış corona virüs vakalarına rastlandığı belirtti.
AFP'nin haberine göre DSÖ Avrupa Ofisi yeni mutasyonun ortaya çıkmasının ardından üye ülkelere önlemleri artırmaları çağrısında bulundu. Bu ofisin verilerine göre Danimarka'da dokuz vaka görüldü. Hollanda ve Avusturya'da ise birer vakaya rastlandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip korona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.
DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, Covid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.
"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.
İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.