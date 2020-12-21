DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip lorona virüsün (Covid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

Avrupa ülkeleri art arda İngiltere ile uçuşları durduruyor. Bazı ülkeler tren seferlerini de askıya aldı.

"Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli" diyen İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.

Londra ve güneyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasaklandı.

De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var" dedi.

FRANSA

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.

Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.

ALMANYA

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Nİngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.