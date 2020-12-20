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Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

20.12.2020 23:05 | Son Güncelleme:
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Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle sosyal medya hesabından kritik açıklamada bulundu. Özlü, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

İki milyondan fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İtalya, Belçika ve Hollanda mutasyonunun yayılmasını engellemek amacıyla İngiltere'ye uçuşları durdururken, Avrupa'nın birçok ülkesinin benzer adımlar atması bekleniyor.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson “Mutasyon geçirmiş koronavirüs önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı” olduğunu duyurmasının ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı.

“KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

Koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."


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