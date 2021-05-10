DSÖ: Covid-19 aşılarına erişimdeki küresel eşitsizlik, salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşılarına erişimdeki eşitsizliğin salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Covid-19 aşılarına erişimdeki şoke edici küresel eşitsizlik, salgını sona erdirmenin en büyük risklerinden biri olmaya devam ediyor" dedi.

"YÜKSEK VE ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER AŞILARIN YÜZDE 83'ÜNÜ ALDI"

Dünya nüfusunun yüzde 53’ünü oluşturan yüksek ve üst-orta gelirli ülkelerin Covid-19 aşılarının yüzde 83’ünü aldığını belirten Ghebreyesus, "Yüksek ve üst-orta gelirli ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 53’ünü temsil ediyor, fakat dünya aşılarının yüzde 83’ünü almış durumda. Buna karşılık düşük ve düşük-orta gelirli ülkeler dünya nüfusunun yüzde 47’sini oluşturuyor, fakat dünya aşılarının yalnızca yüzde 17’sini almış durumda" dedi.

"VAKALAR KABUL EDİLEMEZ DERECEDE YÜKSEK"

Aralarında küresel olarak Covid-19’dan en kötü etkilenen iki bölge olan ABD ve Avrupa dahil olmak üzere çoğu bölgede düşüşlerle birlikte Covid-19 vaka ve can kaybı sayısında bir sabitlenme olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Fakat bu sabitlenme 5,4 milyondan fazla bildirilen Covid-19 vakası ve geçen hafta neredeyse 90 bin ölümle kabul edilemez derecede yüksek" ifadelerini kullandı.