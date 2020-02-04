HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den çok önemli koronavirüs ve maske açıklaması

DSÖ'den çok önemli koronavirüs ve maske açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ'den çok önemli koronavirüs ve maske açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü coronavirüsü ile ilgili son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması.

Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajıNATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs coronavirüs DSÖ maske

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına!

Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur, fırtına!

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

İki aile karasında kavga! 11 yaşındaki Sinan hayatını kaybetti

İki aile karasında kavga! 11 yaşındaki Sinan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Hindistan'da çocuklarını doyurmak için 2 dolara saçlarını sattı

Hindistan'da çocuklarını doyurmak için 2 dolara saçlarını sattı

Tembel hayvandan daha tembel: 7 yıldır hiç hareket etmedi!

Tembel hayvandan daha tembel: 7 yıldır hiç hareket etmedi!

Korkunç tablo! 4 ölümden biri kanserden

Korkunç tablo! 4 ölümden biri kanserden

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Bir koronavirüs hastası taburcu edildi!

Bir koronavirüs hastası taburcu edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.