DSÖ'den çok önemli koronavirüs ve maske açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü coronavirüsü ile ilgili son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması.

Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs.

