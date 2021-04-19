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DSÖ'den korkutan açıklama: 25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor

19.04.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, "25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.

DSÖ'den korkutan açıklama: 25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günlük basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, “Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz” dedi.

"25-59 YAŞ ARASINDA COVID-19 YAYILIYOR"

Çok daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türleri nedeniyle dünya çapında 25-59 yaş arasında Covid-19 yayıldığını ifade eden Ghebreyesus, "Muhtemelen oldukça bulaşıcı türlerin ve genç yetişkinler arasında artan sosyal karışımın bir sonucu olarak 25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.

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BİR HAFTADA 5,2 MİLYON VAKA

Küresel can kaybına değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ’ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık” dedi.

GRETA THUNBERG'İN VAKFINDAN DSÖ'YE 100 BİN EURO BAĞIŞ

Ghebreyesus, DSÖ’nün basın toplantısına çevrimiçi olarak konuk olan iklim aktivisti Greta Thunberg’in vakfının DSÖ’ye 100 bin euro bağış yaptığını duyurdu. Ghebreyesus, Thunberg’in iklim eylemi talep eden genç neslin güçlü sesi haline geldiğini belirterek, "Greta bugün, ihtiyacı olan insanlara aşı sağlamak için Greta Thunberg Vakfı’ndan Dünya Sağlık Örgütü Vakfı’na gelir düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelere Covid-19 aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan COVAX için 100 bin euro bağış yaptı" dedi.

"DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE 500'DEN FAZLA KİŞİDE SADECE 1 KİŞİYE AŞI YAPILIYOR"

“Düşük gelirli ülkelerde 500’den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor”
Yaptığı bağış hakkında açıklama yapan Thunberg, "Yüksek gelirli ülkelerde yaklaşık 4 kişiden 1’ine Covid-19 aşısı yapılırken, düşük gelirli ülkelerde 500’den fazla kişide sadece 1 kişiye aşı yapılıyor. Vakfım, daha adil bir küresel Covid-19 aşı dağıtımını sağlamak için COVAX’ı desteklemek için 100 bin euro bağışlayacak" dedi. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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