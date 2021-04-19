DSÖ'den korkutan açıklama: 25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günlük basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın önümüzdeki aylarda küresel Covid-19 salgınını kontrol altına alma imkanına sahip olduğunu belirterek, küresel kaynakların adil ve eşit bir şekilde paylaşılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, “Eğer elimizdeki araçları tutarlı ve eşit şekilde kullanırsak, bu salgını aylar içinde kontrol altına alabiliriz” dedi.

"25-59 YAŞ ARASINDA COVID-19 YAYILIYOR"

Çok daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türleri nedeniyle dünya çapında 25-59 yaş arasında Covid-19 yayıldığını ifade eden Ghebreyesus, "Muhtemelen oldukça bulaşıcı türlerin ve genç yetişkinler arasında artan sosyal karışımın bir sonucu olarak 25 ila 59 yaş arasındaki insanlar arasındaki enfeksiyonlar ve hastaneye yatışlar endişe verici bir oranda artıyor" dedi.

BİR HAFTADA 5,2 MİLYON VAKA

Küresel can kaybına değinen Ghebreyesus, "Geçen hafta, yeni Covid-19 vakaları art arda sekizinci haftada arttı ve 5,2 milyondan fazla vaka bildirildi. Şu anda DSÖ’ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık” dedi.