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DSÖ'den korkutan açıklama! 'Endişe verici' diyerek duyurdular...

06.09.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kış mevsimi öncesi artan Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkat çekti. Vaka artışlarının 'endişe verici' boyutlarda olduğunu ifade eden Ghebreyesus, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgeleriyle ilgili de kritik bir bilgi verdi.

DSÖ'den korkutan açıklama! 'Endişe verici' diyerek duyurdular...

DSÖ'de Genel Direktörü Ghebreyesus, haftalık düzenlenen basın toplantısında güncel sağlık konularıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 vakalarındaki artışın 'endişe verici' boyutlara ulaştığını ifade etti.

Öte yandan Ghebreyesus, "Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor." dedi.

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ERIS VARYANTI ARTIŞTA

Ghebreyesus, Kovid-19'a dair DSÖ'nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (DSÖ'ye üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili DSÖ'yü bilgilendirdiğini vurguladı.

Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, "Eris" adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.

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Kovid-19'un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "DSÖ'nün en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Kovid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı." ifadelerini kullandı.

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SUDAN'DAKİ DURUM KRİTİK...

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun daha da kötüye gittiğini anlatan Ghebreyesus, halkın yüzde 65'inin sağlık hizmetlerine ulaşamadığını ve çatışma bölgelerindeki sağlık merkezlerinin yüzde 70'inin faal olmadığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Sudan'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar artarak devam ediyor. Şu ana kadar DSÖ, sağlık merkezlerine yönelik 56 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar 11 ölüm ve 38 yaralanmayla sonuçlandı. DSÖ, Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik artan saldırıları ve sağlık tesislerinin işgalini en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 5 milyona yaklaştığını kaydeden Ghebreyesus, yaklaşık bir milyon kişinin komşu ülkelere kaçtığını söyledi.

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BANGLADEŞ'TE DANG HUMMASI SALGINI

Ghebreyesus, Bangladeş'te tarihin en şiddetli dang humması salgınının yaşandığını duyururken, nisanda başlayan salgın nedeniyle 135 binden fazla vaka ve 650 ölümün bildirildiğini ifade etti.

Nijerya'da ise şiddetli bir difteri salgınının yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, 17 eyalette 9 binden fazla şüpheli vakanın rapor edildiğini ve 307 kişinin öldüğünü sözlerine ekledi. (AA)

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