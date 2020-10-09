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DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin, Güney Kore ve Nauru'nun da katılmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olan ülke sayısının 171'e çıktığını bildirdi.

DSÖ Kovid-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ pandemi uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

27 Temmuz'da 3. aşama klinik denemelerin başladığını duyuran "Moderna" ilaç firmasının, salgın sırasında Kovid-19 aşısı üzerindeki patent haklarını uygulamayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ghebreyesus, "Bu duyurunun teknoloji transferi açısından ne anlama geldiğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

DSÖ eşgüdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na ilişkin bilgi veren Ghebreyesus, bu hafta Çin, Güney Kore ve Nauru'nun da programa dahil olduğunu aktardı.

"İLK ETAPTA TEDARİK SINIRLI OLACAK"

Ghebreyesus, ABD ve Rusya'nın dahil olmadığı COVAX'a şimdiye kadar 171 ülkenin katıldığını, diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Aşılar üretilmeye başlandığında ilk etapta tedarikin sınırlı olacağı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, COVAX üyesi ülkelerin aşıları eş zamanlı olarak öncelikle sağlık çalışanları, yaşlılar ve hasta kişilere dağıtmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "COVAX'ın amacı, 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamaktır." dedi.

"AVRUPA'DAKİ VAKA SAYILARININ ARTMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

5 Ekim'de yaptığı, "En iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." açıklamasıyla tüm dünyayı şoke eden DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Ryan, hükümetlerin virüsün yayılmasını önlemek için daha adımlar atılması gerektiğini, insanların da maske, mesafe, hijyen ve kalabalık ortamlardan kaçınma gibi temel kaidelere uyması gerektiğini vurguladı. (DHA)

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