DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Koronavirüs ölüm ve vakaları hızla artarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir kritik uyarı daha geldi.

TÜRKİYE ÜZÜCÜ SIRALAMADA

Avrupa için gelecek iki haftanın çok kritik olduğunu açıklayan DSÖ'nün Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge "Almanya, İspanya, İtalya, Fransa ve İsviçre'den pozitif veriler geliyor. Fakat çok az iyileşme ya da yükselme durumu gösteren ülkeler de var. Bunlar arasında İngiltere, Türkiye, Belarus, Rusya ve Ukrayna var" dedi.

"GELECEK 2 HAFTA AVRUPA İÇİN ÇOK KRİTİK"

"Gelecek 2 hafta Avrupa için çok kritik. Bu virüs hepimizi çok derinden etkiledi. Havaların ısınmasına aldanmayalım, gardımızı indirmememiz gerek" diyen Dr. Kluge sözlerine şöyle devam etti:

"SON 10 GÜNDE VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI"

"Normale geri dönmenin hızlı bir yolu yok. Avrupa’da vaka sayısı artıyor. Son 10 günde Avrupa’daki vaka sayısı neredeyse ikiye katlanarak 1 milyona ulaştı. Dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 50'sinin yükünü Avrupa üstleniyor. Salgın fırtınasının bulutları Avrupa bölgesinin üzerinde."

