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DSP'yi kahreden ölüm haberi! Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge kalp krizi geçirdi

11.04.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Sol Parti (DSP), gelen acı haberle yıkıldı. DSP Genel Başkan Yardımcısı 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge, ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da kalp krizi geçirdi. Aracının içinde yarı baygın halde bulunan Özbilge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DSP'yi kahreden ölüm haberi! Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge kalp krizi geçirdi

Murat Özbilge’den gelen acı haber DSP'yi üzüntüye boğdu. İstanbul’da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan Genel Başkan Yardımcısı Özbilge, daha sonra aracına tek olarak döndü. Özbilge’den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti.

ARACIN İÇİNDE YARI BAYGIN HALDE HALDE BULUNDU

Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge’yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge’nin vefat ettiği ailesine bildirildi.

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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYIYDI

Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

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Ayrıca geçen yıl Bursalı bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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