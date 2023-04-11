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Tartışmaların odağındaki ismi hedef aldı! Muharrem İnce'den çok konuşulacak 'CHP listesi' yorumu: "Erdoğan bunları kandırmıştı, şimdiyse..."

11.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Sadullah Ergin'in CHP listesinde yer alması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. "Erdoğan bunları kandırmıştı" diyerek Ergin, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun adını veren Muharrem İnce CHP'nin listesiyle ilgili tartışmaları kızıştıracak bir yorum getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birbirlerinin özel telefonlarını bildiklerini belirten İnce, Millet İttifakı'nın kendilerini yok saydığını öne sürdü.

Tartışmaların odağındaki ismi hedef aldı! Muharrem İnce'den çok konuşulacak 'CHP listesi' yorumu: "Erdoğan bunları kandırmıştı, şimdiyse..."

Siyasi partiler milletvekili adaylarını YSK'ya teslim ederken aday gösterilen pek çok isim tartışmalara konu oldu. Aralarında en çok konuşulanlardan biri de DEVA Partili Sadullah Ergin'di. Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ergin'in CHP'den aday olmasını hedef alarak sert tepki gösterdi.

"CHP'YE YÜKLENİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Adaylığı özellikle CHP tabanında tartışma yarattığı öne sürülen isimlerden biri olan Ergin, adaylığının duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

"Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum."

Sadullah Ergin'den ilk açıklama Sadullah Ergin'den ilk açıklama

"BU İTTİFAKIN ADI 'MİLLET İTTİFAKI' DEĞİL"

Muharrem İnce, Ergin'in adaylığı üzerinden Millet İttifakı ve CHP'ye yüklendi. Cumhuriyet'e konuşan İnce tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP’nin listesine koyduğu bir milletvekili ‘Kılıçdaroğlu’nda adamlığın zerresi yok’ demişti. Hele Yüksel Taşkın, direnişin kenti İzmir’e büyük hakarettir. Bu ittifakın adı Millet İttifakı değil, Ali Dibo ittifakıdır.”

"ERDOĞAN BUNLARI KANDIRMIŞTI"

Dün yaptığı paylaşımdaki "Meclis'te iki tane AK Parti olacak" iddiasını yineleyen İnce "Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda ‘evet’ oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak” ifadelerini kullandı.

sadlşask

"MİLLET İTTİFAKI'NA DAVET EDİLMEDİK, YOK SAYILDIK"

İnce ayrıca Millet İttifakı kurulurken yok sayıldıklarını şu sözlerle savundu:

AA-20230329-30713093-30713089-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_MEMLEKET_PARTISI_GENEL_BASKANI_INCEYI_ZIYARET_ETTI

“29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı.”

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seçim Muharrem İnce Sadullah Ergin CHP

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