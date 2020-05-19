DualSense’in satış tarihi sızdırıldı

Beklendiği gibi de olacak gibi gözüküyor. Yeni sızdırılan bir bilgi kontrolcünün 20 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacağını gösteriyor.

Sony hakkında gerçeğe yakın sızıntılar yapan IronManPS5 isimli twitter kullanıcısı Sony’nin yeni kontrol cihazı için bir satış tarihi sızdırdı. Attığı tweette DualSense kontrol cihazının PS5’den ayrı olarak satışa sunulacağından bahseden kullanıcı ve Kuzey Amerika, Kanada, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta kontrol cihazının fiyatının sırasıyla 59,99 dolar, 59,99 Kanada Doları, 59,99 euro, 54,99 sterlin olacağını açıkladı.

Daha önce yaptığımız haberde Sony’nin yeni konsolu PS 5’in de Kasım 2020’de satışa sunulacağını ancak Türkiye’ye gelmesinin Aralık 2021 olacağını söylemiştik. Yukarıda belirlenen fiyat etiketlerine baktığımızda kur fiyatı göz önünde bulundurularak cihazın çıplak fiyatının 450 TL olduğunu görüyoruz. Vergiler bu fiyatın üzerine eklendiği zaman eski bir konsol fiyatıyla karşılaşabilirsiniz.

Aslında IronManPS5 isimli twitter kullanıcısının ne kadar güvenilir olduğu 4 gün sonra belli olacak. Kullanıcı daha önce 20 Mayıs 2020 tarihinde Sony tarafından bir oyun tanıtılacağından bahsetmişti. Ayrıca PS5’in de DualSense ile aynı gün satışa sunulacağını söyledi.