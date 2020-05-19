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DualSense’in satış tarihi sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 09:31 | Son Güncelleme

Sony bu günlerde PlayStation ile ilgili oldukça aktif olarak çalışıyor. Geçtiğimiz ay yeni kontrol cihazı DualSense tanıtıldı. Cihazın tanıtım fiyatı açıklanmasa da çok uzak bir tarih olmayacağı düşünülüyordu.

DualSense’in satış tarihi sızdırıldı

Beklendiği gibi de olacak gibi gözüküyor. Yeni sızdırılan bir bilgi kontrolcünün 20 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacağını gösteriyor.

Sony hakkında gerçeğe yakın sızıntılar yapan IronManPS5 isimli twitter kullanıcısı Sony’nin yeni kontrol cihazı için bir satış tarihi sızdırdı. Attığı tweette DualSense kontrol cihazının PS5’den ayrı olarak satışa sunulacağından bahseden kullanıcı ve Kuzey Amerika, Kanada, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta kontrol cihazının fiyatının sırasıyla 59,99 dolar, 59,99 Kanada Doları, 59,99 euro, 54,99 sterlin olacağını açıkladı.

Daha önce yaptığımız haberde Sony’nin yeni konsolu PS 5’in de Kasım 2020’de satışa sunulacağını ancak Türkiye’ye gelmesinin Aralık 2021 olacağını söylemiştik. Yukarıda belirlenen fiyat etiketlerine baktığımızda kur fiyatı göz önünde bulundurularak cihazın çıplak fiyatının 450 TL olduğunu görüyoruz. Vergiler bu fiyatın üzerine eklendiği zaman eski bir konsol fiyatıyla karşılaşabilirsiniz.

Aslında IronManPS5 isimli twitter kullanıcısının ne kadar güvenilir olduğu 4 gün sonra belli olacak. Kullanıcı daha önce 20 Mayıs 2020 tarihinde Sony tarafından bir oyun tanıtılacağından bahsetmişti. Ayrıca PS5’in de DualSense ile aynı gün satışa sunulacağını söyledi.

Daha önce PS5 ile ilgili yazılan raporlara göre PS5 fiyatı 500 dolar civarında olacak. Bu fiyatın içerisine muhtemelen bir adet DualSense de dahil olacak.  “Acaba dışarıda 500 dolar olan bir konsol ülkemizde kaç TL olur ?” diye düşünebilirsiniz. Aslında bunu tahmin etmek çok da zor değil. İsterseniz minik bir fiyat karşılaştırması yapalım. 999 dolarlık bir iPhone ülkemizde 10.000TL’den satılmakta. Bu açıdan bakıldığında 500 dolarlık PlayStation 5 fiyatı da 7.000 TL ila 8.000 TL civarında olacaktır.

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