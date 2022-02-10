Dudak dolgusu hakkında tüm merak ettikleriniz...

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte estetik algılarımız değişime uğradı. Kadınlar makyaj hileleriyle dudaklarını şekillendirilebiliyor. Daha uzun süreli çözümler isteyenler ise dudak dolgusunu tercih ediyor. Artık estetik operasyonlara, ufak dokunuşlara eskisi gibi olumsuz bakılmıyor. Gün geçtikçe dudak dolgusu yaptıranların sayısı artıyor. Fakat dudak dolgusunu doğru ellerde ve bilinçli bir şekilde yaptırmak gerekiyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran dudak dolgusu hakkında bilgiler verdi. “Küçük dokunuşlar ile kişilerin yüz hatlarıyla orantılı belli anatomik açıları gözeterek ideal, altın oranı yakalamayı hedefleyen dolgu uygulamaları ile daha çekici dudaklara kavuşmanızı sağlayabiliyoruz” dedi.

DUDAK DOLGUSUNU SADECE HACİMLENDİRME İÇİN DEĞİL

Dudak kontürlerini belirginleştirme gülüş & kapanış asimetrilerini düzeltme yine dudak çevresinde mimik kullanımına bağlı gelişmiş barkod çizgilerini giderme, ifadeyi mutsuz gösteren ağız köşelerini düzeltme amacıyla uyguluyoruz.

Vermilyon hattı dediğimiz dudağın çerçevesini belirleyen kırmızı hat, eros yayı dediğimiz üst dudağın merkezinde yer alan kalp şeklinde oyuntu-burun dudak arası ve alt dudak çene ucu arası mesafe ve bunların kendi içinde oranları, yan profilden projeksiyonları dudak estetiği açısından önem taşır.

DUDAKLAR YÜZ İFADESİNDE ÖNEMLİ

Ağız köşelerinin zaman içinde kolajen, elastin ve hyaluronik asit kayıplarına bağlı aşağıya doğru sarkması, o hatta marionette çizgilerinin belirginleşmesi, dudakların hacim kaybederek kontürlerinin silikleşmesi kişileri olduğundan daha mutsuz, yorgun ve yaş almış gösterir.

“DAHA GENÇ VE MUTLU GÖSTEREN DOĞAL DUDAK DOLGUSU HEDEFİMİZ”

Biz hekimler dudak estetiği denildiğinde ağız çevresindeki tüm bu estetik detayları gözeterek hastalarımızın ifadesini olumlayan yüz hatlarıyla orantılı kişileri daha çekici genç ve mutlu gösteren doğal dudak dolgu uygulamasını hedefleriz.

DOĞAL, PÜRÜZSÜZ, İDEAL DOLGUNLUKTA SONUÇLAR

Günümüzde yaygın olarak hyaluronik asit bazlı dermal dolguları dudak estetiğinde yukarıda belirttiğim estetik sorunları gidermek amacıyla kullanıyoruz.

Hyaluronik asit vücudumuzda yaygın olarak bulunan, kendi molekül ağırlığının 1000 katı su tutma kapasitesine sahip cildin nem tutma kapasitesini arttıran, gençliğini ve canlılığını sağlayan önemli bir maddedir. Vücudun yapısında yer alan hyaluronik asit bazlı dolgular ile gerçekleştirilen dudak dolgu uygulaması ile “doğal, pürüzsüz, aynı zamanda ideal dolgunlukta sonuçlar elde edebiliyoruz.

YORGUN İFADEYİ GİDERMEK AMACIYLA

Hyaluronik asit bazlı dermal dolgular dudak estetiğinde farklı ihtiyaçları giderme özelliğinde çeşitlilik gösterir yani her 1ml dolgu aynı hacim ve dokuda aynı etkiye özelliğe sahip değildir.

Orta yüzde hatları belirginleştirmek ya da yorgun ifadeyi gidermek amacıyla derin planda kullandığımız lifting etkili dolgular ile dudak hacimlendirme ya da kontur belirginleştirme ya da jawline dediğimiz çene hattını belirginleştirmek için kullandığımız dolgular farklı özelliklere, akışkanlık ve vizkozitelere, doku altında farklı davranışlara sahiptir.

SAĞLIKLI SONUÇLAR İÇİN AŞAMALI DUDAK DOLGUSU

Dolgu uygulamasının hasta açısından daha konforlu geçmesi için işlem öncesi anestezi etkili topikal krem uyguluyoruz. Dudak dolgu uygulamasında doğal ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için dolgu uygulamasını aşamalı gerçekleştiriyoruz, ilk uygulamadan bir süre sonra hastamızı kontrole çağırarak ikinci aşamayı uyguluyoruz.

İşlem sonrası iğne giriş çıkışına bağlı hafif ödem ve kızarıklık görülmesi olağan olmakla birlikte önemli anatomik yapıları barındıran damar sinir yaralanma olasılığı bulunan tüm bu girişimsel estetik işlemlerin konusunda eğitimli hekimleriniz tarafından uygulanması konusunda bilinçli olmalısınız.



