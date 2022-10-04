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  4. Dudak uçuklatan rakam! 2 bin Euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon Euro’ya satıldı

Dudak uçuklatan rakam! 2 bin Euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon Euro’ya satıldı

04.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa merkezli müzayede evi, başlangıçta 2 bin Euro paha biçilen vazonun Cumartesi günü Paris’te düzenlenen müzayede 7.7 milyon Euro’ya satıldığını duyurdu. Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon Euro tuttuğu ayrıca belirtildi. Rekor sayılabilecek rakama alıcı bulan vazo, açık arttırmaya telefonla bağlanan ve ismi açıklamayan bir Çinli tarafından alındı.

Dudak uçuklatan rakam! 2 bin Euro paha biçilen vazo, 7.7 milyon Euro’ya satıldı

Müzayede evi Osenat tarafından basına verilen bilgide, ailesinden yadigar kalan vazoya 2 bin Euro paha biçilen kadın, müzayede yetkilileriyle temas kurarak Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun satılmasını istemişti. Paris’te 1 Ekim'de yapılan müzayedede vazo, 7.7 milyon Euro’ya hararetli bir açık arttırmanın ardından satıldı. Vazonun masraflarla birlikte 9.121 milyon Euro tuttuğu ayrıca belirtildi.

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Mavi-beyaz renkte, üzerine dokuz vahşi ejderha ve bulutlar tasvir edilmiş Çin kültürüne ait Tianqiu-ping tarzı vazonun müzayede evi tarafından bir uzmana gösterildiği ve uzmanın ise vazonun 20. Yüzyıldan kalma olduğunu belirterek 1.500 ila 2 bin Euro arasında bir fiyat biçtiği ifade edildi. Müzayede evi ise alıcıların vazonun 18. yüzyıldan kalma olduğuna inandıklarını belirtti.

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Müzayede evi açıklamasında, vazoyu satış için kataloglarına alınca Çinli alıcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bazı Çinli alıcıların bizzat vazoyu görmeye geldiğini kaydetti. Vazo, telefonla bağlanan ve ismi açıklamayan bir Çinli tarafından alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fransa vazo
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