Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Gürsel Tekin, “Maliye Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında kamuya 13 bin 558 yeni taşıt kiralandı ve kiralık taşıtlara 549 milyon lira ödendi. Üstelik kamu kurumları aynı yıl 711 milyon liralık da taşıt alımı yaptı. Devlet 2017'de, kiracı sıfatıyla oturduğu binalara da 901 milyon lira ödedi” dedi. Türkiye'nin elinde bulundurduğu resmi araç sayısıyla dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerini bile geride bıraktığını belirten Tekin, “Bu lüks araçların çoğu hizmet yerine makam aracı olarak kullanılmakta. Böylesi büyük bir israfa rağmen, devlet yüzlerce araç ve bina da kiralıyor” dedi.

Tekin Sözcü'den Başak Kaya'ya şunları söyledi: “Araçların ve binaların şoför, akaryakıt, yağ, bakım, yıpranma gibi giderleri göz önüne alındığında Türkiye'nin astronomik bir israfın içinde olduğu açıkça ortadadır. Bu araçların ve binaların giderleri 80 milyon vatandaşın cebinden çıkıyor. Milletin vergilerinden oluşan bütçenin ‘tasarruf' anlayışından uzak bu kadar bol keseden harcanması kamu vicdanını fazlasıyla yaralıyor''