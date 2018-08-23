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Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 05:43 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir bakan için kiralanan Mercedes marka makam aracına aylık 37 bin lira kira ödendiğini savunarak konuyu TBMM’ye taşıdı ve Hazine-Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Gürsel Tekin, “Maliye Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında kamuya 13 bin 558 yeni taşıt kiralandı ve kiralık taşıtlara 549 milyon lira ödendi. Üstelik kamu kurumları aynı yıl 711 milyon liralık da taşıt alımı yaptı. Devlet 2017'de, kiracı sıfatıyla oturduğu binalara da 901 milyon lira ödedi” dedi. Türkiye'nin elinde bulundurduğu resmi araç sayısıyla dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerini bile geride bıraktığını belirten Tekin, “Bu lüks araçların çoğu hizmet yerine makam aracı olarak kullanılmakta. Böylesi büyük bir israfa rağmen, devlet yüzlerce araç ve bina da kiralıyor” dedi.

Tekin Sözcü'den Başak Kaya'ya şunları söyledi: “Araçların ve binaların şoför, akaryakıt, yağ, bakım, yıpranma gibi giderleri göz önüne alındığında Türkiye'nin astronomik bir israfın içinde olduğu açıkça ortadadır. Bu araçların ve binaların giderleri 80 milyon vatandaşın cebinden çıkıyor. Milletin vergilerinden oluşan bütçenin ‘tasarruf' anlayışından uzak bu kadar bol keseden harcanması kamu vicdanını fazlasıyla yaralıyor''

O BAKAN KİM ?

Tekin, Bakan Albayrak'a yönelttiği önergesinde de “Son 5 yılda yapılan kiralamaların kamu kurumları ve illere göre dağılımı nasıldır? Bakanlığımız uhdesinde, son 5 yıl içinde hizmet alım yolu ile kiralanan ve satın alınan makam aracı sayısı ve bunlara ödenen ücret nedir?'' sorularına cevap istedi.

Tekin, “Bir bakanın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere binek cinsi yabancı menşeli taşıt için aylık, 37 bin lira kiralama bedeli ödendiği iddiası doğru mudur? Bu bakan kimdir? Son beş yılda, kamu idarelerince kiralanan hizmet binaları, araç ve diğer kalemler için ödenen bakım ve onarım masrafı nedir? 2019 yılında kamuya kaç tane yeni bina ve araç kiralaması planlanmaktadır? Şu an itibarıyla, kiralık olanlar dahil, kamudaki araç ve bina sayısı nedir”sorularını da yöneltti.

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Anahtar Kelimeler:
Rakam Makam aracı Gürsel Tekin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ne önergesi daha onlar bu araçlarla geziyor diye yemin ediyorum seviniyorlar.Bu millete sefillik müstehaktır.
Millet yapar tutumunu padisahim ve arkadaslari rahat luks yasasin...
2 Trilyon lira telefon parası olmasa da yine de araştırılmalı.
Kandırılmışlardır. Arabayı kiraladıkları firma, kandırmıştır bunları. Ben de o gün dedim ekmeğe zam geldi, her şey pahallanıyor, aldığım maaş gerçekte %35'ten aşağı olmayan, hükümetin demesine göre %13 olan enflasyon karşınsında eriyip gidiyor. Neyse ekmeğe zam geldi, yarım ekmek kiralayayım dedim, ama kiralanmıyor ki.
Kendileri israfın aalasını yaparlar, göstermelik dolar yakarlar ıphone kırarlar yetimin hakkını yiyen herkimse a,b,c partilisi partisizi farketmez, basında 2 parça haber olmak için şehit cenazesinde poz verip sonra iki dk da ordan ayrılırlar bu mu inandığınız dava ....
el atılsın doğruya doğru ne gereği var bunca harcama yapmaya böyle şeylere muhalefet olun gündem yapın canımızı yiyin...
telefon faturasını unutmadık daha
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