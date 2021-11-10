Dudakları daha büyük gösteren bir dudak makyajı için bilmeniz gerekenler

Dudaklarım ince ya da yeteri kadar dolgun görünmüyor, diye üzülmeyin. Hayır, size iğnelerden, silikonlardan bahsetmeyeceğiz. Profesyonel makyaj sanatçılarının kullandığı birkaç yöntemden bahsedeceğiz. Hiçbiri can acıtmıyor! Öyle yüksek masraflar da çıkarmıyorlar. Belki de bir sonraki makyaj alışverişinizi bu ürünlerden yaptığınız bir sepetle tamamlarsınız. Rujunuzun rengini değiştirerek, dudak kalemi kullanarak, peeling yaparak veya gölgeleme teknikleri kullanarak dudaklarınızı ön plana çıkarmaya hazır mısınız?

1. Hiç dudaklarınızı fırçaladınız mı?

Dişlerimizi fırçalıyoruz, cildimiz için de kullandığımız fırçalar var. Dudaklarınızı fırçalamaya ne dersiniz? Dolgun dudaklar için işe ölü derileri temizleyerek başlıyoruz. Buffer'ın bu dudak fırçasıyla dudaklarınızda oluşan ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Fırçalama sonrasında kan akışı hızlanacak ve dudaklarınız daha dolgun görünecektir. Aman daha da dolgun dudaklarım olsun diye fazla bastırmayın, bu sefer de tahriş olmuş dudaklarla dolaşmak zorunda kalırsınız. Fırçalamayı hafifçe, dairesel hareketlerle yapabilirsiniz. Buffer'ın fırçasının kullanım alanı da geniş. Size gelecek iki fırçadan birini siyah noktalarınızı çıkarmak ve yüzünüzdeki ölü derileri temizlemek için kullanabilirsiniz.

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2. Sırada nemlendiricimiz var

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Peeling sonrasında dudakları nemlendirmemek olmaz. Size hemen Nuxe Rêve De Miel We Love Bees Dudak Balsamı'nı önermek istiyoruz. Mat, donuk, çatlamış dudakları da istemiyoruz, değil mi? Arıları seviyoruz, arılar da dudaklarınızı sevsin. Propolis içerikli bu dudak balsamı peeling sonrası dudaklarınıza ihtiyacı olan nemi verir. Kokusu şahane! Formülündeki doğal yağların dudaklarınızda yarattığı etkiye bayılacaksınız. Nemlendirme yaptığınız makyajın kalıcılığını da artırır. Unutmayın, daha canlı ve sağlıklı görünen dudaklar demek fark edilebilir dudaklar da demek.

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3. Ne kadar parlak, o kadar dolgun

Doğuştan Scarlett Johansson kadar şanslı değilseniz dudağınıza ne süreceğinize dikkat etmeniz gerekiyor demektir. Mentollü dudak dolgunlaştırıcı rujlarla tanıştığımızda yarattığı etkiyi çok sevdik. Lancome L'Absolu Gloss Plumper Dudak Dolgunlaştırıcı Likit Ruj, mentollü formülüyle dudaklarınızı anında dolgunlaştırır. Hyalüronik asitle de dudaklarınızı beslerken daha pürüzsüz bir görünüm oluşturur. Aklınızın bir köşesinde hep dursun, parlak rujlar ya da parlatıcılar dudaklarınızı her zaman daha dolgun gösterir. Lancome L'Absolu Gloss Plumper'ı tek başına uygulayabilirsiniz ya da rujunuzun üzerinden ince bir kat olarak geçebilirsiniz.

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4. Dudak kalemiyle sihir yapıyoruz

Dudaklarınızı daha dolgun göstermek için bilinen en eskili yöntemlerden birisi dudak kalemini taşırarak sürmek. Koyu renklerle de deneyebilirsiniz ama başlangıç için açık tonları öneriyoruz. Kalemi nasıl süreceğinize gelelim. Dudak çizginizin biraz dışından başlayarak dudağınızı çerçeveleyin. Kalemi sürdükten sonra fırça ya da parmaklarınız yardımıyla hafifçe dağıtın. Böylece dudaklarınızı dolgun göstermek için kalem sürdüğünüz de belli olmayacak. Maybelline New York Color Sensational serisinden Almond Rose dudak kalemi bu iş için biçilmiş kaftan. Yumuşak yapısıyla kolayca sürebilir ve birkaç hamlede keskin çizgileri dağıtabilirsiniz.

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5. Rujunuz kaleminizle uyumlu olmalı

Dudaklarım dolgun görünsün diye uğraşırken kendiniz 90'lı yıllarda bulmak istemiyorsanız kaleminizin ve rujunuzun arasında çok fazla ton farkı olmamasına dikkat etmelisiniz. Maybelline New York Color Sensational Shine Compulsion Nemlendirici Parlak Ruj serisinden Taupe Seduction tonuyla size bir üst maddede önerdiğimiz kalemi birlikte kullanabilirsiniz. Nemlendirme etkisi olan gül kurusu tonundaki rujun parlak bitişli olması da avantaj. Ne demiştik, parlaklık dudakları olduğundan daha dolgun gösterir, yani tam istediğimiz efekti veren ruju bulduk.

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6. Kapatıcınızdan yardım alabilirsiniz

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Concealer kullanarak dudaklarınızı nasıl daha dolgun göstereceğinizi biliyor musunuz? Dudaklarınızın kenarına concealer sürün, güzelce yedirin. Böylece dudak çizgileriniz keskinleşecek, bu da göz yanılmasına neden olarak dudaklarınızı daha dolgun gösterecek. Concealer seçiminde kararsız kaldıysanız size Skinfood Salmon Concealer'ını önerelim. Kremsi dokusu sayesinde uygulaması da çok basit. Birçok influencerdan geçer not alan bu kapatıcının iki farklı tonu bulunuyor. Omega-3, DHA ve EPA yağ asitleri bu concealer, cildinizi besleyerek bakım da yapar.

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7. Ombre dudaklara ne dersiniz?

Ombre dudaklar birkaç senedir çok moda. Moda olmasının yanında dudaklarınızı daha dolgun gösterdiğini de ekleyelim. Nasıl ombre dudak yapacağınızı bilmiyorsanız hemen anlatalım. Birçok ombre dudak biçimi var, bizim yöntemimiz dudaklarınızı dolgun göstermek için kullanılan. Önce dudaklarınıza açık renk rujunuzu sürüyorsunuz, sonra iç kısımlara sürdüğünüz tonun bir iki ton koyusunu uyguluyorsunuz. İki rujunuzu da Shiseido'nun parlak likit rujları arasından seçebilirsiniz. Uzun süre kalıcılığını koruyan bu rujlarla güç içinde defalarca aynı uygulamayı tekrar etmek zorunda kalmazsınız.

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8. Göz kaleminiz gözünüze bir başka görünecek

İşte size makyaj uzmanlarının çok sevdiği bir hile daha! Beyaz göz kaleminizi dudaklarınıza sürüyorsunuz. Üst dudağınızın sadece orta kısmına yani yay şeklinde olan bölümüne, alt dudağınızın ise tam altına incecik bir hatta süreceğiniz beyaz göz kalemi mucize yaratır. Sürdükten sonra kalemi yavaşça dağıtmayı unutmayın, bir çizgi halinde dudaklarınızda kalmasını istemeyiz. Bu iş için L'Oréal Paris Infaillible Gel Crayon'un White Is White'ını kullanabilirsiniz. Ten renginiz çok koyuysa ya da bronzlaşmışsanız daha cilt renginize yakın tonları seçebilirsiniz.

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9. Aydınlatıcınızı elinize alma vakti geldi

"Aydınlatıcının dudakların dolgun görünmesiyle ne ilgisi var" diye mi soruyorsunuz? Hemen cevaplayalım. Ne demiştik ne kadar açık ve parlak renkler kullanırsanız dudaklarınız da o kadar dolgun görünür. Aydınlatıcıların da verdiği ışıltıyı hepimiz öğrendik. Dudakların tepe noktalarına sürdüğünüz aydınlatıcı kelimenin tam anlamıyla illüzyon yaratacak. Üst dudağın iki sivri noktasına ve alt dudağın tam ortasındaki şişkin bölgeye küçücük bir dokunuşla aydınlatıcı sürebilirsiniz. Hangi aydınlatıcı mı? Biz Lactone Highlighter Hawaii'yi öneriyoruz. Yumuşacık ve ipeksi, parlaklığını da çok sevdik. Sizin de favori makyaj malzemeleriniz arasına girmeye aday.

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10. Dudak maskemizi ihmal etmiyoruz



Ellerimize, yüzümüze, saçımıza, ayaklarımıza maske yapıyoruz; dudaklarımız niye eksik kalsın? Kırışıklarla dolu, nemini kaybetmiş dudaklarınızın dolgun görünmesini bekleyemezsiniz. Bioaqua Kristal Kolajen maskeleri ile bu sorunların hepsini çözmek istemez misiniz? Kurumuş dudaklarınızı besleyen maske çizgileri de yok eder. Daha dolgun ve parlak dudaklarınız olur. Dudaklarınızı temizleyin ve maskeyi dudaklarınızın üzerine yerleştirip 15 dakika bekleyin. Maskeyi uyguladıktan sonra dudaklarınızı silmeniz, yıkamanız ya da yiyip içmeniz önerilmedi için uyumadan hemen önceki 15 dakikanızı bu işe ayırmanızı öneririz. Sabah uyandığınızda makyajınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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