KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Dudakları daha büyük gösteren bir dudak makyajı için bilmeniz gerekenler

Dudakları daha büyük gösteren bir dudak makyajı için bilmeniz gerekenler

10.11.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolgun dudaklara sahip olmayı hangi kadın istemez? Estetik uygulamalarla dudaklarınızı istediğiniz kadar dolgunlaştırabilirsiniz. Peki birkaç makyaj hilesiyle de dudaklarınızı daha dolgun gösterebileceğinizi biliyor musunuz?

Dudakları daha büyük gösteren bir dudak makyajı için bilmeniz gerekenler

Dudaklarım ince ya da yeteri kadar dolgun görünmüyor, diye üzülmeyin. Hayır, size iğnelerden, silikonlardan bahsetmeyeceğiz. Profesyonel makyaj sanatçılarının kullandığı birkaç yöntemden bahsedeceğiz. Hiçbiri can acıtmıyor! Öyle yüksek masraflar da çıkarmıyorlar. Belki de bir sonraki makyaj alışverişinizi bu ürünlerden yaptığınız bir sepetle tamamlarsınız. Rujunuzun rengini değiştirerek, dudak kalemi kullanarak, peeling yaparak veya gölgeleme teknikleri kullanarak dudaklarınızı ön plana çıkarmaya hazır mısınız?

1. Hiç dudaklarınızı fırçaladınız mı?

2

Dişlerimizi fırçalıyoruz, cildimiz için de kullandığımız fırçalar var. Dudaklarınızı fırçalamaya ne dersiniz? Dolgun dudaklar için işe ölü derileri temizleyerek başlıyoruz. Buffer'ın bu dudak fırçasıyla dudaklarınızda oluşan ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Fırçalama sonrasında kan akışı hızlanacak ve dudaklarınız daha dolgun görünecektir. Aman daha da dolgun dudaklarım olsun diye fazla bastırmayın, bu sefer de tahriş olmuş dudaklarla dolaşmak zorunda kalırsınız. Fırçalamayı hafifçe, dairesel hareketlerle yapabilirsiniz. Buffer'ın fırçasının kullanım alanı da geniş. Size gelecek iki fırçadan birini siyah noktalarınızı çıkarmak ve yüzünüzdeki ölü derileri temizlemek için kullanabilirsiniz.

Buffer'ın dudak fırçasını satın almak için tıklayın.

2. Sırada nemlendiricimiz var

3

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Peeling sonrasında dudakları nemlendirmemek olmaz. Size hemen Nuxe Rêve De Miel We Love Bees Dudak Balsamı'nı önermek istiyoruz. Mat, donuk, çatlamış dudakları da istemiyoruz, değil mi? Arıları seviyoruz, arılar da dudaklarınızı sevsin. Propolis içerikli bu dudak balsamı peeling sonrası dudaklarınıza ihtiyacı olan nemi verir. Kokusu şahane! Formülündeki doğal yağların dudaklarınızda yarattığı etkiye bayılacaksınız. Nemlendirme yaptığınız makyajın kalıcılığını da artırır. Unutmayın, daha canlı ve sağlıklı görünen dudaklar demek fark edilebilir dudaklar da demek.

Nuxe Rêve De Miel We Love Bees Dudak Balsamı'nın adresini de buraya bıraktık.

3. Ne kadar parlak, o kadar dolgun

4-2

Doğuştan Scarlett Johansson kadar şanslı değilseniz dudağınıza ne süreceğinize dikkat etmeniz gerekiyor demektir. Mentollü dudak dolgunlaştırıcı rujlarla tanıştığımızda yarattığı etkiyi çok sevdik. Lancome L'Absolu Gloss Plumper Dudak Dolgunlaştırıcı Likit Ruj, mentollü formülüyle dudaklarınızı anında dolgunlaştırır. Hyalüronik asitle de dudaklarınızı beslerken daha pürüzsüz bir görünüm oluşturur. Aklınızın bir köşesinde hep dursun, parlak rujlar ya da parlatıcılar dudaklarınızı her zaman daha dolgun gösterir. Lancome L'Absolu Gloss Plumper'ı tek başına uygulayabilirsiniz ya da rujunuzun üzerinden ince bir kat olarak geçebilirsiniz.

Lancome L'Absolu Gloss Plumper Dudak Dolgunlaştırıcı Likit Ruj'u satın almak isteyenlere linkini de verelim.

4. Dudak kalemiyle sihir yapıyoruz

5

Dudaklarınızı daha dolgun göstermek için bilinen en eskili yöntemlerden birisi dudak kalemini taşırarak sürmek. Koyu renklerle de deneyebilirsiniz ama başlangıç için açık tonları öneriyoruz. Kalemi nasıl süreceğinize gelelim. Dudak çizginizin biraz dışından başlayarak dudağınızı çerçeveleyin. Kalemi sürdükten sonra fırça ya da parmaklarınız yardımıyla hafifçe dağıtın. Böylece dudaklarınızı dolgun göstermek için kalem sürdüğünüz de belli olmayacak. Maybelline New York Color Sensational serisinden Almond Rose dudak kalemi bu iş için biçilmiş kaftan. Yumuşak yapısıyla kolayca sürebilir ve birkaç hamlede keskin çizgileri dağıtabilirsiniz.

Maybelline New York Color Sensational Almond Rose dudak kalemini buradan satın alabilirsiniz.

5. Rujunuz kaleminizle uyumlu olmalı

6-1

Dudaklarım dolgun görünsün diye uğraşırken kendiniz 90'lı yıllarda bulmak istemiyorsanız kaleminizin ve rujunuzun arasında çok fazla ton farkı olmamasına dikkat etmelisiniz. Maybelline New York Color Sensational Shine Compulsion Nemlendirici Parlak Ruj serisinden Taupe Seduction tonuyla size bir üst maddede önerdiğimiz kalemi birlikte kullanabilirsiniz. Nemlendirme etkisi olan gül kurusu tonundaki rujun parlak bitişli olması da avantaj. Ne demiştik, parlaklık dudakları olduğundan daha dolgun gösterir, yani tam istediğimiz efekti veren ruju bulduk.

Ruju nereden satın alacağım diye düşünmeyin, tıklayın ve kapınıza kadar gelsin.

6. Kapatıcınızdan yardım alabilirsiniz

7-1

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Concealer kullanarak dudaklarınızı nasıl daha dolgun göstereceğinizi biliyor musunuz? Dudaklarınızın kenarına concealer sürün, güzelce yedirin. Böylece dudak çizgileriniz keskinleşecek, bu da göz yanılmasına neden olarak dudaklarınızı daha dolgun gösterecek. Concealer seçiminde kararsız kaldıysanız size Skinfood Salmon Concealer'ını önerelim. Kremsi dokusu sayesinde uygulaması da çok basit. Birçok influencerdan geçer not alan bu kapatıcının iki farklı tonu bulunuyor. Omega-3, DHA ve EPA yağ asitleri bu concealer, cildinizi besleyerek bakım da yapar.

Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı No:1 için buraya, No: 2 için ise buraya tıklayabilirsiniz.

7. Ombre dudaklara ne dersiniz?

8

Ombre dudaklar birkaç senedir çok moda. Moda olmasının yanında dudaklarınızı daha dolgun gösterdiğini de ekleyelim. Nasıl ombre dudak yapacağınızı bilmiyorsanız hemen anlatalım. Birçok ombre dudak biçimi var, bizim yöntemimiz dudaklarınızı dolgun göstermek için kullanılan. Önce dudaklarınıza açık renk rujunuzu sürüyorsunuz, sonra iç kısımlara sürdüğünüz tonun bir iki ton koyusunu uyguluyorsunuz. İki rujunuzu da Shiseido'nun parlak likit rujları arasından seçebilirsiniz. Uzun süre kalıcılığını koruyan bu rujlarla güç içinde defalarca aynı uygulamayı tekrar etmek zorunda kalmazsınız.

Shiseido'nun birbirinden güzel renklere sahip likit rujları arasından seçim yapmak için tıklayın.

8. Göz kaleminiz gözünüze bir başka görünecek

9-2

İşte size makyaj uzmanlarının çok sevdiği bir hile daha! Beyaz göz kaleminizi dudaklarınıza sürüyorsunuz. Üst dudağınızın sadece orta kısmına yani yay şeklinde olan bölümüne, alt dudağınızın ise tam altına incecik bir hatta süreceğiniz beyaz göz kalemi mucize yaratır. Sürdükten sonra kalemi yavaşça dağıtmayı unutmayın, bir çizgi halinde dudaklarınızda kalmasını istemeyiz. Bu iş için L'Oréal Paris Infaillible Gel Crayon'un White Is White'ını kullanabilirsiniz. Ten renginiz çok koyuysa ya da bronzlaşmışsanız daha cilt renginize yakın tonları seçebilirsiniz.

L'Oréal Paris Infaillible Gel Crayon'un White Is White'ı satın almak için tıklayın.

9. Aydınlatıcınızı elinize alma vakti geldi

10

"Aydınlatıcının dudakların dolgun görünmesiyle ne ilgisi var" diye mi soruyorsunuz? Hemen cevaplayalım. Ne demiştik ne kadar açık ve parlak renkler kullanırsanız dudaklarınız da o kadar dolgun görünür. Aydınlatıcıların da verdiği ışıltıyı hepimiz öğrendik. Dudakların tepe noktalarına sürdüğünüz aydınlatıcı kelimenin tam anlamıyla illüzyon yaratacak. Üst dudağın iki sivri noktasına ve alt dudağın tam ortasındaki şişkin bölgeye küçücük bir dokunuşla aydınlatıcı sürebilirsiniz. Hangi aydınlatıcı mı? Biz Lactone Highlighter Hawaii'yi öneriyoruz. Yumuşacık ve ipeksi, parlaklığını da çok sevdik. Sizin de favori makyaj malzemeleriniz arasına girmeye aday.

Lactone Highlighter Hawaii'yi hemen satın almak için tıklayın.

10. Dudak maskemizi ihmal etmiyoruz

11-1
Ellerimize, yüzümüze, saçımıza, ayaklarımıza maske yapıyoruz; dudaklarımız niye eksik kalsın? Kırışıklarla dolu, nemini kaybetmiş dudaklarınızın dolgun görünmesini bekleyemezsiniz. Bioaqua Kristal Kolajen maskeleri ile bu sorunların hepsini çözmek istemez misiniz? Kurumuş dudaklarınızı besleyen maske çizgileri de yok eder. Daha dolgun ve parlak dudaklarınız olur. Dudaklarınızı temizleyin ve maskeyi dudaklarınızın üzerine yerleştirip 15 dakika bekleyin. Maskeyi uyguladıktan sonra dudaklarınızı silmeniz, yıkamanız ya da yiyip içmeniz önerilmedi için uyumadan hemen önceki 15 dakikanızı bu işe ayırmanızı öneririz. Sabah uyandığınızda makyajınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bioaqua Kristal Kolajen dudak maskesini satın almak için tıklayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Yeter ki yanınızdan ayırmayın! Her an ihtiyacınız olabilirYeter ki yanınızdan ayırmayın! Her an ihtiyacınız olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Çocuğunuz için en iyi devam sütü çeşitleri

Çocuğunuz için en iyi devam sütü çeşitleri

Kullanışlı ve şık bir mutfak için ankastre setleri

Kullanışlı ve şık bir mutfak için ankastre setleri

Sıcak-soğuk nasıl isterseniz her an hazır!

Sıcak-soğuk nasıl isterseniz her an hazır!

Hem kapatıcı hem uygun 75 TL altı fondötenler

Hem kapatıcı hem uygun 75 TL altı fondötenler

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Tümünü Gör
Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Tam kıvamında balkabaklı muffin nasıl yapılır?

Tam kıvamında balkabaklı muffin nasıl yapılır?

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Evcil hayvan sahiplerine yardımcı ürünler

Evcil hayvan sahiplerine yardımcı ürünler

Yüksek performans için en iyileri!

Yüksek performans için en iyileri!

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Tümünü Gör
En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

Çay tiryakileri için en iyi çaydanlık çeşitleri

1500 TL altı güvenli ve hesaplı bebek arabaları

1500 TL altı güvenli ve hesaplı bebek arabaları

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Leziz kek ve börekler için en iyi mini fırınlar

Leziz kek ve börekler için en iyi mini fırınlar

Tükenmeden almanız gereken 250 TL altı deri ceketler

Tükenmeden almanız gereken 250 TL altı deri ceketler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Çocuğunuz için en iyi devam sütü çeşitleri

Çocuğunuz için en iyi devam sütü çeşitleri

Kullanışlı ve şık bir mutfak için ankastre setleri

Kullanışlı ve şık bir mutfak için ankastre setleri

Sıcak-soğuk nasıl isterseniz her an hazır!

Sıcak-soğuk nasıl isterseniz her an hazır!

Hem kapatıcı hem uygun 75 TL altı fondötenler

Hem kapatıcı hem uygun 75 TL altı fondötenler

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dikkat çekici nail art modelleri için en iyi oje markası tavsiyeleri

Dikkat çekici nail art modelleri oje tavsiyeleri

Siyah noktalarıyla başı belada olanların kaçırmaması gereken ipuçları

Siyah noktalarıyla başı belada olanlar için ipuçları

Tek ürünle bile özenli bir duruş sunan en iyi maskara tavsiyeleri

Özenli bir duruş sunan en iyi maskara tavsiyeleri

Daha çarpıcı ve canlı bakışlar için en iyi göz altı kremi çeşitleri

Çarpıcı ve canlı bakışlar için en iyi göz altı kremleri

Düğünde gelinlik yerine beyaz elbise tercih edenlere 750 TL altı öneriler

750 TL altı beyaz elbise önerileri

Dümdüz saçlardan sıkıldıysanız bu yöntemlerle rüzgârda savuracağınız dalgalara kavuşabilirsiniz!

Dümdüz saçlardan sıkılanlara dalgalı saç yapma yöntemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.