Düğün arabası kiralamadan önce mutlaka okuyun! Düğün arabasını seçerken...

Düğün arabası, klasik ve modern araçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu araçlar kendi içlerinde de bir kaç seçeneğe ayrılır.

Klasik araçlar üç sınıftadırlar. Bu sınıflar, klasik sedan sınıfı, klasik limuzin sınıfı ve klasik üstü açık araçlardır.

Klasik sedan araçları; günümüzdeki araçların arka koltuk boşluklarının iki katı boşluğa sahip olan, standart büyüklükteki araçlardır. En ekonomik sınıftadırlar.

Diğer sınıf klasik limuzin sınıfıdır. Ferahlığı, genişliği, konforu seven aynı zamanda klasik bir araç seven çiftlerin tercih edeceği araçlardır. Bu araçların arka koltuk genişlikleri yaklaşık olarak 1,5 metre, kapı boşlukları 1 metrenin üzerindedir. Böylelikle gelinler rahatlıkla inip binebilir.

Diğer model ise üstü açık klasik araçlardır. Fotoğraf çekimlerinde çok şık gözükmesi nedeniyle, damat ve gelinlerin tercih ettiği araçlardır.

Modern araçlar sınıfı, genelde lüks ve ihtişamı seven çiftler tarafından tercih edilmektedir.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN DÜĞÜN ARABASI MODELLERİ NELERDİR?

En çok tercih edilen düğün arabası, klasikler modellerde klasik limuzin sınıfı olmaktadır. Bu araçların geniş olmaları, gelinlerin daha rahat inip binmesi, fotoğrafta estetik çıkması nedeniyle genelde çiftlerin ortak tercihleri olmaktadır. Çiftlerin bütçeleri uygunsa bizim de önerimiz klasik limuzin sınıfındaki araçlardır.

Üstü açık modeller, fotoğrafta çok şık çıkmaları nedeniyle tercih edilmektedir. Uçuşan saçlar ve duvakla gayet başarılı fotoğraf kareleri ortaya çıkabilir.

Bunların yanında modern araç sevenler için de, lüks sınıftaki üst model araçlar veya geniş bir jeep gayet güzel olacaktır.

DÜĞÜN ARABASI SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Düğün arabası, yeni evlenecek çiftlerin ilk yolculuğa çıktığı araç olacaktır. Düğün arabası kiralanacaksa, kiralama yapılan firmanın kurumsal bir yapıya sahip olması, aracı kullanacak kişinin deneyimli ve uzman bir kişi olması gerekmektedir.

Çiftler düğün günü için genelde kusursuz bir gün hayal ederler. Bu nedenle araçlarının da, bu kusursuz günlerinde yarı yolda bırakmaması gerekir.

Genelde tercih edilen araçlardan biri eş dost aracı, aile aracı ya da kiralama firmasından bir araç olmaktadır.

Ama kusursuz bir günde kusursuz bir araç isteniyorsa, profesyonel ve kurumsal firmalardan bir araç kiralanmalıdır. Gelin ve damadın o gün trafik stresini ya da başka olumsuzlukları yaşamamaları, o araçla keyfini çıkarttıkları tatlı bir yolculukla güne başlamaları gerekmektedir.

DÜĞÜN ARABASI NASIL KİRALANIR?

Düğün arabası kiralamak isteyen çiftler, öncelikle internette araştırma yapabilirler. Ama araç kiralayacakları firmanın kurumsal ve güvenilir olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Araç kiralanmak istendiğinde, aracın kaç saat kalacağı, bir sınırlama olup olmadığı gibi işlemleri düşünerek, kiralama yapan firmaya önceden iletmeniz gerekmektedir.

Araba kiralama, gelini kuaförden alarak başlar. Fotoğraf çekimleri, arkasından nikah işlemleri, sonrasında düğün programı, gece eğlencesi gibi bir programa uyum sağlayabilir. Tam günlük tahsis adı verilen kiralama şekli genelde budur. Bunun dışında saatlik kiralamalar da olabilir.

DÜĞÜN ARABASI KİRALAMA ŞARTLARI NELERDİR?

Düğün arabası kiralama şartları, araçlara göre değişiklik göstermektedir. Bizim önerimiz genelde tam gün tahsis yapılmasıdır. Tam gün tahsiste herhangi bir süre sınırlaması olmadan kiralama yapıldığı için, gelin ve damat strese girmez. Böylelikle daha rahat fotoğraf çektiriyorlar. Araç çiftlerin bütün programlarına uyum sağlar.

Bu konseptin dışında bir de saatlik kiralama konsepti vardır. Bu sadece nikah işlemleri için yahut sadece fotoğraf çekimleri için yapılabilecek bir kiralama şeklidir. Bu kiralamalarla fotoğraf çekimlerine katılınabilir.



