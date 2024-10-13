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  4. Düğün evi cenaze evine döndü! Tüfekle havaya ateş eden şahıs, dehşet saçtı

Düğün evi cenaze evine döndü! Tüfekle havaya ateş eden şahıs, dehşet saçtı

13.10.2024 01:01
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya ateş açan şahıs, kuzenini başından vurarak öldürdü. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün evi cenaze evine döndü! Tüfekle havaya ateş eden şahıs, dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bulunan bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kocasinan
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