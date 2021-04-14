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Düğün salonları kapalı mı? Düğün ve nikâh salonları açık mı?

14.04.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayısındaki artışın kontrol altına alınması için 13 Nisan’da yapılan Kabine toplantısının ardından kısmi kapanma kararları uygulanmaya başlandı. Buna göre düğün ve nikâh salonları ile ilgili de karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanma dönemlerinde düğün ve nikâh salonlarının bir süre kapalı kalacağını açıkladı.

Düğün salonları kapalı mı? Düğün ve nikâh salonları açık mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber nişanlar, kına geceleri, düğünler ile ilgili de karar belli oldu. Yaz aylarının gelmesiyle beraber düğün mevsiminin açıldığı bu dönemlerde nikah ve düğün salonlarının son durumu merak ediliyordu.

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında; topluluk halinde yapılan etkinliklerin tamamının bayram sonrasına kadar ertelendiği açıklandı.

Detaylar şu şekilde;

"Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

"Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.

Amacımız iki haftalık süreçte vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

"Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi."

Düğün salonları kapalı mı? Düğün ve nikâh salonları açık mıı

Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlare izin verilmeyecektir.

Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir.

Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. Düğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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