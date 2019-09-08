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Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 01:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir düğün salonunda çalışanların temizlik yaptığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Güney Yanyol Caddesi’nde bulunanan bir düğün salonunda meydana geldi.

Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir düğün salonunda çalışanların temizlik yaptığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Güney Yanyol Caddesi’nde bulunanan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, salonda yapılan bir düğün töreni sonrasında çalışanlar temizlik yaparken bir çatı kısmımdan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çalışanlar panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, salonun çatı kısmında maddi hasar oluştu.
Ekipler soğutma çalışmalarımı sürdürürken, yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik devresinin kısa devre yapmasından kaynaklandığı belirlendi.

Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Düğün salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu

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