Düğün salonundaki 107 kişiyi hastanelik oldu! Sebebi gaz kaçağı çıktı

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı.

Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şu ana kadar Devrekani ve Kastamonu’daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106’sının tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. Durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara’ya Şehir Hastanesine sevk edildi.

İHA

