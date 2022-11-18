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Düğün salonundaki 107 kişiyi hastanelik oldu! Sebebi gaz kaçağı çıktı

18.11.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde düğün salonundaki nişan törenine katılan 107 kişiyi hastanelik oldu. Baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye başvuran kişilerin, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle zehirlendiği belirlendi. Hastanelere akın eden vatandaşların106’sının tedavisi tamamlandı, 1 hasta ise Ankara’ya sevk edildi. İşte olayın detayları...

Düğün salonundaki 107 kişiyi hastanelik oldu! Sebebi gaz kaçağı çıktı

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı.

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Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Şu ana kadar Devrekani ve Kastamonu’daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106’sının tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. Durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara’ya Şehir Hastanesine sevk edildi.

İHA

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Kastamonu düğün salonu gaz

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