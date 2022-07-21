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  4. Düğünde çıkan kavga kanlı bitti! 1'i ağır 2 yaralı

Düğünde çıkan kavga kanlı bitti! 1'i ağır 2 yaralı

21.07.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mert E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kanlı olayın ardından düğüne de son verildi.

Adana'daki olay gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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İKİ KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavganın büyümesi ile K.D., karşı gruptaki Mert E. ve Erkut D.'yi bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Yaralılar yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

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Kavga nedeniyle düğüne son verilirken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mert E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan K.D., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde gözaltına alındı.

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Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA-İHA)

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