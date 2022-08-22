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  4. Düğünde dağıtılan tavuk pilav hastanelik etti! 27 kişi tedavi altına alındı

Düğünde dağıtılan tavuk pilav hastanelik etti! 27 kişi tedavi altına alındı

22.08.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir düğünde dağıtılan tavuk pilav, davetlileri hastanelik etti. Yemeği yedikten sonra mide ağrısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan ve hastaneye götürülen 27 kişi tedavi altına alındı.

Düğünde dağıtılan tavuk pilav hastanelik etti! 27 kişi tedavi altına alındı

Olay dün akşam saatlerinde Kandilli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesi’ndeki düğün salonunda davetlilere ikram edilen tavuk pilav yemeğinden yiyen 27 kişi etkilendi.

YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDILAR

Yemek sonrası şikâyetleri artan davetliler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri ambulansa aldıkları hastalarla devlet hastanesine hareket ederken, diğer zehirlenme vakası yaşayan vatandaşlar ise özel araçlarla hastaneye getirildi.

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Tavuk yemeğinden zehirlendikleri tahmin edilen 27 kişiden, tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında Ereğli Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tavuktan numune aldı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme düğün
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