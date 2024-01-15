HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düğünde dehşet dolu anlar! Halay çeken eski sevgilisine ateş etti

Düğünde dehşet dolu anlar! Halay çeken eski sevgilisine ateş etti

15.01.2024 01:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de eski sevgili dehşeti yaşattı. İddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi Kader T.'yi silahla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Ahmet Taşan olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Düğünde dehşet dolu anlar! Halay çeken eski sevgilisine ateş etti

Olay, saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti. Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sultanbeylide-dugunde-eski-sevgili-dehseti-1-olu-1-yarali_4292_dhaphoto5

Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralılar varAntalya'da alkollü sürücü dehşeti! Ölü ve yaralılar var
TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi! TIR sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi!
Kayseri'de kahreden ölüm! Sobadan sızan gazdan zehirlendilerKayseri'de kahreden ölüm! Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli eski sevgili
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Icardi, Galatasaraylı taraftarların sabrını tüketti!

Bir dönem MİT'in en kritik isimlerden biriydi! Cenazesinde dikkat çeken 'çelenk' detayı

Bir dönem MİT'in en kritik isimlerden biriydi! Cenazesinde dikkat çeken 'çelenk' detayı

Çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler...

Çocuk koğuşunda iğrenç olay! İdrar içirdiler, tecavüz ettiler...

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

Esrarengiz ölüm! 1 aydır kayıptı, cansız bedeni çuval içerisinde bulundu

Esrarengiz ölüm! 1 aydır kayıptı, cansız bedeni çuval içerisinde bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.