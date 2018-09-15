HABER

Düğünde maganda kurşunu isabet eden çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Düğünde maganda kurşunu isabet eden çocuk yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.

Eğritaş köyü meydanında yapılan düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 5 yaşındaki Rabia Karabulut göğsünden yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Rabia'nın tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERSürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!Sürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!
Dünya Çöp Toplama Günü'nde Didim'de temizlikDünya Çöp Toplama Günü'nde Didim'de temizlik
Lokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem olduLokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis düğün silah Tatvan yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İşte Çamlıca Camisi'nde son gelinen durum

İşte Çamlıca Camisi'nde son gelinen durum

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.