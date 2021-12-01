HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düğünde oynadığı için eşini darp eden kişiye 3 bin TL para cezası

Düğünde oynadığı için eşini darp eden kişiye 3 bin TL para cezası

01.12.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, gittiği halasının oğlunun düğününde oynadığı gerekçesiyle eşi B.Ö.’yü, darp ettiği iddia edilen Hakan Ö., tutuksuz yargılandığı davada 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezayı ertelemedi.

Düğünde oynadığı için eşini darp eden kişiye 3 bin TL para cezası

Olay, ağustos ayında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. B.Ö., eşi Hakan Ö.’den halasının oğlunun düğününe gitmek için izin istedi. Hakan Ö. de düğünde oynamaması karşılığında gidebileceğini söyledi. Düğünden sonra eve gelen çiftin çocuklarından biri durumu babasına söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö. eşini saçından çekerek itekledi. B.Ö.’nün şikayeti üzerine Hakan Ö. hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Hakan Ö. ile şikayetçi eşi B.Ö. hazır bulundu. Eşini darbetmediğini öne süren sanık Hakan Ö., “Eşimin akrabasının düğünü vardı. Ben, Sivas’a gidecektim. Eşime, 'düğüne git ama oynama’ dedim. Çocuğuma sorduğumda ‘oynadık’ dedi. O yüzden tartıştık. Ama, kesinlikle vurmadım. Elimi atınca boynuna geldi” diye konuştu.

Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan ilginç savunma: Kadına şiddete ben de karşıyımSevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan ilginç savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım

Şikayetçi olduğunu belirten B.Ö. ise, “Beni düğünde oynanamam konusunda uyardı. ‘Makyaj yapma’ dedi. Akrabalar benimle oynamak istedi. Ben de oynadım. Çocuklara sorunca düğünde oynadığımı öğrendi. Beni hırpaladı. Saçımı ve kulağımın arkasını çekti. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Hakan Ö.’yü, ‘yaralama’ suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttuİstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Trans bireyi çekiçle katletmişti! Kan donduran detaylarTrans bireyi çekiçle katletmişti! Kan donduran detaylar
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Eşi iç çamaşırıyla kapıyı açınca şüphelendi, gardırobu açınca...

Eşi iç çamaşırıyla kapıyı açınca şüphelendi, gardırobu açınca...

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.