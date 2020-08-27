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Düğünde, 'Oynamayan korona olsun' dediği iddiası yalanladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sahne aldığı düğünde, Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah diyerek, davetlilere halay çektirdiği öne sürülen piyanist Kamil Evyaz, olayı yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberde; piyanist Kâmil Evyaz'ın, Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah dediği, bunun üzerine yaklaşık 30 davetlinin piste çıkarak, halay çektiği öne sürüldü. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, piyanist ve düğün sahibine toplam 6 bin 360 lira para cezası verdi. Evyaz ile adı açıklanmayan düğün sahibi, ifadelerinde iddiaların gerçek olmadığını savundu.

'SIK SIK UYARILARDA BULUNDUM, TEŞEKKÜR EDİLDİ'

Piyanist Kamil Evyaz, kendisine iftira atıldığını ve asla böyle bir cümle sarf etmediğini söyledi. Eşinin kronik hastalığı bulunduğunu vurgulayan Evyaz, şunları kaydetti

10 yıldır piyanistlik yapıyorum. 22 Ağustos'ta bir düğüne katıldım. Oradaki bazı vatandaşlar beni yanlış ihbar etmişler. Kesinlikle 'Oynamayan korona olsun' demedim. Tam tersine, katılımcıları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyardım. Hatta bir polisimiz geldi, uyardığım için bana teşekkür etti. İftiradan dolayı çok huzursuz oldum. Adımın lekenlemesini istemem. Ben böyle bir şey yapmış olsam, hiç mi duyarlı bir insan yok, çıkıp tepkisini gösterirdi. Tekrar altını çiziyorum, kesinlikle bu kelimeleri konuşmadım, konuşmam da. Türkiye virüs dolayısıyla mücadele ederken, sağlık personellerimiz hastalarımızı iyileştirmeye uğraşırken, ben orada çıkıp bunu diyebilir miyim Benim kronik hasta eşim var, böyle bir şey olsa bana da bulaşır, benden de eşime bulaşır. Bunu düşünerek sık sık uyarılarda bulundum. 'Kesinlikle temas etmeyelim, mesafemizi ayarlayalım, maskemizi de kesinlikle çıkarmayalım' diye. Evyaz, Hakkımı yiyenlere, hakkımı helal etmiyorum diye konuştu.

Düğünde 'Oynamayan korona olsun' dediği öne sürülen piyanist ve düğün sahibine cezaDüğünde 'Oynamayan korona olsun' dediği öne sürülen piyanist ve düğün sahibine ceza

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, İnegöl'deki düğüne ait görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

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