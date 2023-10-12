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Düğünde yeğenine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran sözler: 'Annenin yanına mezarını kazacağım'

12.10.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Muharrem Ç. (63), aralarında husumet bulunan yeğeni Hakan Aydın'ı (45) düğünde 5 el ateş ederek öldürdü. İlk kez hakim karşısına çıkan Muharrem Ç., mahkemede cinayetin nedenini açıkladı. Hakan Aydın'ın kendisine ‘Annenin yanına mezarını kazacağım. İzmit’e gelme’ diye mesajlar atarak kendisini tehdit ettiğini söyleyen sanık Muharrem Ç., "Yeğenim Aydın, beni darp ederek küfür etti. Anneme küfür edince şuurumu kaybettim. Olayın böyle sonuçlanmasına çok üzgünüm" dedi.

Düğünde yeğenine kurşun yağdırmıştı! Kan donduran sözler: 'Annenin yanına mezarını kazacağım'

Dehşete düşüren olay, 30 Ekim 2022 tarihinde Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın (45) ile Muharrem Ç. (63) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç., yeğeni Hakan Aydın’a 5 el ateş etti. Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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12 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, olay günü maktulün, sanık Muharrem Ç.’nin bulunduğu masaya gelerek yumruk attığı, Muharrem Ç.’nin de ruhsatsız tabancayla maktule 5 el ateş ettiği belirtildi. İddianamede sanığın, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

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"ABLAM KARDEŞİ TARAFINDAN DÖVÜLÜNCE YEĞENİM BENİ SORUMLU TUTTU"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Ç., avukatı Semra Dündar, maktul Hakan Aydın’ın ailesi ve avukatları Hüseyin Acurman katıldı. Husumetin nasıl başladığını anlatan sanık Muharrem Ç., "2022 eylül ayında annemin yoğun bakıma alındığını öğrenince yanına gitmek için iş yerinden izin aldım. Ablamında gelip gelmeyeceğini öğrenmek için kendisini aradım. Ablamda geleceğini söyleyince beraber Niğde’ye gittik. Annemin yanında 4 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra kardeşim Nuray A.’nın evine dinlenmeye gittim. Nuray, ablam Sefade ile neden anneme hiç bakmadığı konusunda tartışmış. Daha sonra Nuray ablam Sefade’yi dövmüş. Yaşanan bu olaydan yeğenim Aydın beni sorumlu tuttu" dedi.

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"HAKAN, ’ANNENİN YANINA MEZARINI KAZACAĞIM. İZMİT’E GELME’ DİYE MESAJLAR ATIYORDU"

Hakan Aydın’ın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Muharrem Ç., "Hakan bana tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı. ‘Annenin yanına mezarını kazacağım. İzmit’e gelme’ diye mesajlar atıyordu. Olaydan 2 gün önce savcılığa giderek şikayette bulundum. Olay tarihinde ise bir diğer yeğenimin düğününe gittim. Tehditler sebebiyle de düğün günü arabamda olan silahı üzerime aldım. Düğünde bir diğer yeğenim Vedat bana kafa salladı ve dışarı çıkmamı istedi. Ben onlarla ilgilenmeyerek düğünde torunlarımla oyun oynadım, takımı taktım. Daha sonra gidecektim ancak Aydın gelip beni darp ederek küfür etti. Aydın anneme küfür edince şuurumu kaybettim. 4 senedir annem için uğraşıyorum. Ne yaptıysam annem için yaptım. Olayın böyle sonuçlanmasına çok üzgünüm. Aydın’a sürekli dua ediyorum, ona cezaevinde Kur’an-ı Kerim okutturdum. Çok pişmanım, binlerce kez pişmanım, böyle bir şey olmasını istemezdim" şeklinde konuştu.

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"HİÇBİR SEBEP OLMADAN 2 ÇOCUĞUM BABASIZ KALDI"

Sanıktan şikayetçi olan maktulün eşi İlknur Aydın, "Düğüne Muharrem’in geldiğini bilmiyordum. Hiçbir sebep olmadan 2 çocuğum babasız kaldı, sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Bizim Muharremle akrabalık diyaloğumuz yoktu” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli düğün

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