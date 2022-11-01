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Düğünde yeğenini vuran dayı tutuklandı!

01.11.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te düğünde dayısı M.Ç. tarafından tabanca ile vurulması sonucu ağır yaralanan Hakan Aydın (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yeğenini öldüren M.Ç. tutuklandı. 

Düğünde yeğenini vuran dayı tutuklandı!

Olay dün gece İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı M.Ç. aralarındaki husumet nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken M.Ç. yeğenine kurşun yağdırdı. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın kanlar içerisinde yerde kalırken, M.Ç. olay yerinden kaçtı. 

da

Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yeğenini öldüren M.Ç. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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