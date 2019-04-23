Düğüne gittikleri gün evleri yandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğüne giden Uçar ailesinin evlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi 604. Sokak'taki bir binada oturan Recep Uçar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede üst katları da sarması üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri evde kimsenin bulunmaması üzerine balyozla kapıyı kırarak, içeri girdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın binadaki 3 dairede hasara neden oldu.

Yangın esnasında ev sahibi Recep Uçar'ın ailece kardeşi Cafer Uçar'ın düğününde olduğu öğrenildi.

