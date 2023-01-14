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  4. "Dükkandaki her şeyle benim kafama vurdular" Ortalığı kan gölüne çevirdi: Amcasının kafa derisini yüzdü! Miras kalan araba...

"Dükkandaki her şeyle benim kafama vurdular" Ortalığı kan gölüne çevirdi: Amcasının kafa derisini yüzdü! Miras kalan araba...

14.01.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da her detayı dehşete düşüren bir olaya geldi. İddiaya göre, ölen amcasından miras kalan araba için diğer amcası tarafından babasına dava açılan yeğen, önce amcasını tehdit etti ardından dükkana gelen polislerin gittiğini görünce 5 kişiyle gelip dehşet saçtı. Yeğenin amcasının kafa derisini yüzdüğü belirtilirken amca "Dükkandaki her şeyle benim kafama vurdular, dükkanı kan gölüne çevirdiler" dedi. Amca, yeğenin "Bu arabayı siz alamayacaksınız" deyip tehdit ettiğini de söyledi.

"Dükkandaki her şeyle benim kafama vurdular" Ortalığı kan gölüne çevirdi: Amcasının kafa derisini yüzdü! Miras kalan araba...

Her detayı kan donduran olay, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Seyfi Demirsoy Mahallesi Fatih Sokağı’nda meydana geldi. İddialara göre, B.K., 2 sene önce vefat eden C.K.'den miras kalan arabayı hak sahibi kardeşleri İ.K. ve C.K.'den sakladı. Bunun üzerine İ.K. ve kardeşi C.K. haklarını aramak için mahkemeye başvurdu. B.K.'nin oğlu S.K. ise açılan davadan rahatsız olup yengesi A.K.'nin bulunduğu dükkanına giderek amcasına yönelik tehditlerde bulundu. Durumdan dolayı endişeye kapılan A.K., önce kocası İ.K.'ye ardından da polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinden ayrılmasıyla beraber S.K., olay yerine yaklaşık 5 kişiyle tekrar gelerek yengesi A.K.'yi saçlarından sürükleyerek darp etti. Hızını alamayan yeğen önce amcası İ.K.’nin vurduğu tekmelerle belini kırdı, ardından da dükkanda bulunan bıçağı alarak amcası İ.K.’nin kafa derisini yüzdü.

"'BU ARABAYI SİZ ALAMAYACAKSINIZ' DİYORDU"

Olay hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İ.K., ölen kardeşi C.K.’den kendilerine bir araba kaldığını belirterek, "Biz hak sahibi olmamıza rağmen bize verilmedi. Öbür kardeşim B.K.’nin oğlu da bizi yaklaşık 2 senedir sürekli tehdit ediyordu. ’Bu arabayı siz alamayacaksınız’ diyordu. Biz de bu sebepten ötürü mahkemeye verdik onları." ifadelerini kullandı.

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"KAFA DERİMİ YÜZDÜ"

İ.K. "Bu olaydan sonra gelip bizim dükkanımızı basmışlar. Ben geldiğimde hanım ağlıyordu perişan durumdaydı. Biz de polisi çağırdık. Polis olay yerine gelip incelemelerini yaptıktan sonra karakola gelip ifade vermemiz gerektiğini söyledi. Polis dükkandan gittikten sonra tekrar S.K. yanındaki 5 kişiyle gelip dükkanımı bastı. Olay esnasında 2 kişi kapının önünde durdu 3 kişi de içeri girip benim kafa derimi yüzdü. Aynı zamanda kasadaki paralarımı da aldılar." şeklinde konuştu.

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"DÜKKANDAKİ HER ŞEYLE BENİM KAFAMA VURDULAR"

İ.K. "Dükkanı da kan gölüne çevirdiler. Dükkandaki her şeyle benim kafama vurdular. Şu anda belimde çatlaklar var ve kafamda da bir kırık var" dedi.

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5 GÜN ÖNCE DE...

İ.K., yaklaşık 5 gün önce S.K.’nin, diğer amcası C.K.’yi de darp ettiğini söyledi.

"POLİSİN GİTTİĞİNİ GÖRÜNCE 5 KİŞİ OLARAK DÖNDÜLER"

A.K. ise içlerinde S.K.’nin de bulunduğu 3 kişinin dükkana gelerek kocasını tehdit ettiğini söyleyerek, “Olay üzerine polis çağırdım ve ifademi verdim. Artık nereden izliyorlarsa polisin gittiğini görünce bu sefer 5 kişi olarak döndüler. O arada İ.K. de gelmişti. Tezgahın üzerinde bulunan bıçağı aldılar. 3 kişi İ.K.'yi yere yatırdı. S.K. de bıçakla kafasına vurdu ve kafasını yardı. Diğerleri beline vurdukları tekmelerle belini kırdı. Diğer iki kişi ise kapıda durdu ve içeriye kimseyi almadı. Çok kötüydü durumumuz" diye konuştu. (İHA)

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Ankara miras amca araba saldırı yeğen

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