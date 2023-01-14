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Haliç Köprüsü'ndeki silahlı saldırının sebebi ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

14.01.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliç Köprüsü girişinde kan donduran silahlı çalışma olayı yaşandı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kişinin kimliği belli olurken öldürülen şahsın Cumali Aslan olduğu aktarıldı. Olayda yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Cumali Aslan'ın 20 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilirken kanlı çatışmanın nedeni de belli oldu. Yapılan çalışmalara göre, çatışmanın izi Kağıthane’de 20 gün önceki çete çatışmasına dayandı. Öldürülen kişinin de çetelerden birinin üyesi olduğu ifade edildi.

Haliç Köprüsü'ndeki silahlı saldırının sebebi ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Haliç'teki dehşete düşüren silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişinde sabah saat 06.30 sıralarında seyir halinde olan bir otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı. Saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi. Saldırıya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çatışma sonucunda otomobilde, arka koltukta oturan bir kişi hayatını kaybederken, şoförün yanındaki koltukta oturan kişi yaralandı. Şoförün ise otomobili bırakarak kaçtığı belirtildi. Yaralanan kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ARACI BIRAKIP KAÇTILAR! PLAKALARI SAKLAMIŞLAR

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler de otomobili yaklaşık 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Aracın arka ve yan camında kurşun izleri olduğu ve bir camının patladığı görülürken, polisin yaptığı incelemede arka ve ön plakaların otomobilin içine saklandığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren otomobilin plakası da belirlendi. Öte yandan olay yerinde 41 kovan tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından araçlar kaldırıldı.

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ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin ise Cumali Aslan'a ait olduğu belirtildi. Olayın nedeniyle ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.

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ÖLEN KİŞİYLE İLGİLİ YENİ DETAY

D- 100 Karayolu Topkapı istikameti Haliç Köprüsü yakınında çatışmada hayatını kaybeden kişinin Cumali Aslan olduğu öğrenilirken Aslan'ın cenazesi, saat 11.00 civarında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cumali Aslan'ın 34 yaşında olduğu, 20 gün önce cezaevinden çıktığı ve 2 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Aslan'ın Esenler'deki evine giderken yolda saldırıya uğradığı kaydedildi.

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Son olarak Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aslan'ın eşi ve yakınları gözyaşı döktü. Cenazenin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI: İKİ ÇETENİN HESAPLAŞMASI

Olayın ardından harekete geçen polis, çatışmayla ilgili önemli detaylara ulaştı. Yapılan çalışmalarda çatışmanın izi Kağıthane’de 20 gün önce yaşanan Gündoğmuş ve Anucur çetesinin çatışmasına dayandı.

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MAKTUL DE ÇETE ÜYESİ İDDİASI

Öldürülen Cumali Aslan’ın da Anucur çetesinin üyesi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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