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    4. Dükkanın içinde bir anda kavga etmeye başladılar! Pantolonunun arkasından satır çıkarttı... Korku dolu anlar yaşandı

    Dükkanın içinde bir anda kavga etmeye başladılar! Pantolonunun arkasından satır çıkarttı... Korku dolu anlar yaşandı

    24.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İskoçya'nın Stevenson kentinde bir market sahibi olan 51 yaşındaki Ash Hameed, kendisini bir anda iki müşteri arasında çıkan satırlı kavganın ortasında buldu. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dükkan sahibi gençlerden birinin üzerine atlayarak kavgayı bastırmaya çalıştı.

    İskoçya'nın Stevenson kentindeki bir markette iki müşteri arasında bir anda kavga çıktı. Seslerin yükselmesi üzerine market sahibi müşterilerin yanına gitti ve kavga eden kişilerden birinin pantolonunun arka kısmından bir et satırı çıkarttığını gördü. İkili arasındaki tartışma devam ederken dükkan sahibi elinde satır bıçağı olan müşterinin üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirdi.

    “DÜKKANI MAHVETMELERİNDEN KORKTUM”

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    Bölgede bıçaklanma olaylarının arttığını dile getiren dükkan sahibi Hameed, “Birinci adam içeri girdi ve ödeme yaptığı sırada ikinci adam içeri girerek bir anda saldırdı. Et satırı çıkarttığını gördüğümde saldırmasına fırsat vermeden onu etkisiz hale getirdim. Dürüst olmak gerekirse dükkanı mahvetmelerinden korktum ve müdahale ettim. Polisi çağırmadan önce et satırını ondan almayı ve ikisini de mağazadan çıkarmayı başardım ve sonrasında polise haber verdim” dedi.

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    Polis yerel basına yaptığı açıklamada 16 yaşındaki iki erkeğin tutuklandığını doğruladı. The Daily Record’un haberine göre polis soruşturma kapsamında incelemelerini sürdürüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    İskoçya satır

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