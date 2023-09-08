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Dükkanlar kapalı, sokaklar bomboş, polisler nöbette... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor: Dünyanın gözü Hindistan’da olacak!

08.09.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, G-20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 9-10 Eylül tarihlerinde yapılacak zirve öncesinde dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Yeni Delhi sessizliğe büründü. Güvenlik üst düzeye çıkarıldı, dükkanlar kapalı, sokaklar bomboş, polisler ise nöbette... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl zirveye katılmayacağı öğrenildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez is koronavirüse yakalandığı için zirvede olamayacak.

Dükkanlar kapalı, sokaklar bomboş, polisler nöbette... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor: Dünyanın gözü Hindistan’da olacak!

Dükkanlar kapalı, sokaklar bomboş, polisler nöbette... Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Yeni Delhi sessizliğe büründü. Hindistan'ın başkentinde G-20 Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyede. 130 bin güvenlik personeli görevde. Sokaklarda köpeklerle aramalar yapıldı. Dünya liderleri kente ulaşmadan önce tüm kontroller tamamlandı.

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ERDOĞAN'DAN DÜNYA LİDERLERİYLE TEMAS

Haber Global'in aktardığına göre; zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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ERDOĞAN HİNDİSTAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRK" uçağıyla TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na geldi. Havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, buradan konaklayacağı otele hareket etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye geldi.

ABD Başkanı Joe Biden G-20 zirvesine katılmak üzere Washington'dan yola çıktı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da Yeni Delhi'de olacak.

3 LİDER ZİRVEDE YOK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise bu yıl zirveye katılmayacak. Putin'i Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şi'yi Başbakan Li Çiang temsil edecek.

SANCHEZ'E KOVİD ENGELİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Kovid-19 testpi pozitif çıktığı için Yeni Delhi'de liderlerle bir araya gelemeyecek.

ÜYE ÜLKELER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Görüşmelerde liderlerin küresel ekonomik büyümeye odaklanması bekleniyor. İklim değişikliği, borçların hafifletilmesi ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri de ele alınacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ise üye ülkeler arasında en çok öne çıkan anlaşmazlık konusu. Bu yüzden zirvenin sonunda sonuç bildirgesi yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Moskova'nın tavrı şimdiden net; Lavrov, Ukrayna konusunda Kremlin'in görüşlerini yansıtmayan herhangi bir bildirgeye engel olacağını söyledi.

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