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Dumping Sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri...

01.04.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu'nun belirtileri ve tedavisi araştırılıyor. Mide bypass ameliyatı sonrasında rastlanabilen Dumping Sendromu'nun en yaygın belirtileri arasında baş dönmesi, ishal, çarpıntı, mide ağrısı gibi şikayetler yer alıyor. İşte, Dumping Sendromu hastalığı ve tedavisi hakkında tüm detaylar...

Dumping Sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri...

Dumping Sendromu hastalığı ve tedavisi, mide bypass ameliyatı sonrası bu hastalığa yakalanan kişiler tarafından araştırılıyor. Yemek yedikten bir süre sonra belirtilerini gösteren Dumping Sendromu'nun tedavisinde öncelikle beslenme alışkanlıkları değiştiriliyor. Peki, Dumping Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? İşte, ayrıntılar...

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Mide bypass ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu" midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.

Genellikle yemek yedikten 10 ila 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker ihtiva eden yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Seren Serengil'in yaşadığı Dumping Sendromu hastalığının belirtileri şöyle:

-Baş dönmesi
-İshal
-Kalp atış hızında artış
-Şişkinlik
-Ciltte meydana gelen kızarma
-Mide bulantısı
-Kusma
-Kramp
-Mide ağrısı
-Terleme
-Açlık hissi
-Titreme
-Yorgunluk
-Baş dönmesi
-Konsantrasyon olamama
-Güçsüzlük

DUMPİNG SENDROMU'NUN TEDAVİSİ NEDİR?

Dumping sendromunu tedavisinde öncelikle beslenme alışkanlıklar değiştirilmelidir. Bu hastalıkta doktorlar genel olarak günde altı öğün yemek yenilmesini önermektedir. Yemek yedikten sonra uzanmak, protein, lif ve yağ içeren besin ürünleri tüketmek de tedavi aşamasına başvurulan bir yöntemdir. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin yanı sıra doktorlar gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisi yöntemine de başvurmaktadır.


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