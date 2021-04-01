Dumping Sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri...

Dumping Sendromu hastalığı ve tedavisi, mide bypass ameliyatı sonrası bu hastalığa yakalanan kişiler tarafından araştırılıyor. Yemek yedikten bir süre sonra belirtilerini gösteren Dumping Sendromu'nun tedavisinde öncelikle beslenme alışkanlıkları değiştiriliyor. Peki, Dumping Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? İşte, ayrıntılar...

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Mide bypass ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu" midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.

Genellikle yemek yedikten 10 ila 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker ihtiva eden yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Seren Serengil'in yaşadığı Dumping Sendromu hastalığının belirtileri şöyle:

-Baş dönmesi

-İshal

-Kalp atış hızında artış

-Şişkinlik

-Ciltte meydana gelen kızarma

-Mide bulantısı

-Kusma

-Kramp

-Mide ağrısı

-Terleme

-Açlık hissi

-Titreme

-Yorgunluk

-Baş dönmesi

-Konsantrasyon olamama

-Güçsüzlük