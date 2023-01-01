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  4. Dünya 2023'e kutlamalarla girerken Kim Jong-un ilk işi bakın ne oldu! Kuzey Kore'nin "alışılmadık" hamlesi yeni yılın başında gerilim yarattı

Dünya 2023'e kutlamalarla girerken Kim Jong-un ilk işi bakın ne oldu! Kuzey Kore'nin "alışılmadık" hamlesi yeni yılın başında gerilim yarattı

01.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla yeryüzünün dört bir yanında coşkulu kutlamalarla girilirken Kim Jong-un'un liderliğindeki Kuzey Kore yine dünyayı şaşırtacak bir hamleye imza attı. Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Tansiyonu yükselten adım hakkında ajanslardan durumun "alışılmadık" olduğu yönünde yorumlar geldi.

Dünya 2023'e kutlamalarla girerken Kim Jong-un ilk işi bakın ne oldu! Kuzey Kore'nin "alışılmadık" hamlesi yeni yılın başında gerilim yarattı

Kuzey Kore 2022'i geride bıraktığı son günde de gerçekleştirdiği balistik füze denemelerini yeni yılın ilk saatlerinde sürdürdü. Japon hükümeti bu hamlenin ardından Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi. Kyodo ajansı, söz konuyu denemeyi "alışılmadık" olarak nitelendirdi.

GÜNEY KORE DUYURDU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

Buna göre, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan balistik füze havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştü.

Genelkurmay açıklamasında "Ordumuz, Kuzey Kore provokasyonlarına çok kuvvetli şekilde yanıt verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşunu koruyor." denildi.

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JAPONYA'YLA GERİLİM

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti.

Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

KİMSE BEKLEMİYORDU

Resmi Kyodo ajansı, Kuzey Kore yönetiminin, yıl başında füze denemesi yapmasının alışılmadık olduğunu bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı da denemenin, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programının "istikrar bozucu etkilerine" dikkati çektiğini bildirdi.

SON GÜNÜ DE FÜZE DENEMESİYLE GEÇİRDİLER

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2022 yılının son gününde de kısa menzilli balistik füze denemeleri yaptığını açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore füze

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