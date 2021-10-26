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Dünya Alec Baldwin'i konuşuyor! ''Saatler önce gerçek silahlarla atış yaptılar''

26.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Wrap'ın kurucusu ve CEO'su Sharon Waxman, CNN'den Don Lemon'a verdiği demeçte, "Rust" setindeki kişilerin gerçek mühimmatla silah kullandığını ve Halyna Hutchins'in öldürülmesinden saatler önce "plinking" adı verilen bir eğlenceye katıldığını söyledi. Waxman, set ekibinin boş vakitlerinde yaptığı bu eğlencenin bir hobi haline geldiğini öne sürdü.

Dünya geçtiğimiz günlerde Alec Baldwin'in Rust film setinde görüntü yönetmenini kazara öldürdüğü olayı konuşuyor. Tartışmalar devam ederken haber sitesi The Wrap'ın kurucusu ve CEO'su Sharon Waxman, ekibin çekimlerden önce eğlenceye katıldıkları ve sette gerçek silah kullandıklarını öne sürdü.

The Wrap'ın bildirdiğine göre, kullanılan silahlardan biri 42 yaşındaki Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı yaralayan aktör Alec Baldwin'e verildi.

Sözlerine devam eden Waxman "Ekip bazen 'göz kırpma' denilen bir oyunu oynamak için bir araya geliyor. Ve kırsal alanlara çıkıp bira kutularına ateş ediyorlar ve bu canlı mühimmatla yapılıyor. Bunu Halyna Hutchins'in öldürüldüğü günün sabahı öğrendik" dedi. Waxman CNN'e bu boş zamanlarda set çalışanlarının yaptığı bir hobi olduğunu söyledi.

''HER ŞEY GÖZDEN GEÇİRİLECEK''

CNN, The Wrap'ın haberini doğrulayamadı, yapım şirketi Rust Productions da söz konusu yaşanan durum doğrultusunda her şeyin tekrar gözden geçirileceğini aktardı.

Öte yandan omzundan yaralanan yönetmen Joel Souza, müfettişlere, Baldwin silahını çekmeye çalışırken pervane silahının patladığını söyledi.

Olay, Perşembe günü New Mexico, Santa Fe'deki Bonanza Creek Çiftliği'nde meydana gelmiş, dünyaca ünlü oyuncu film setinde görüntü yönetmenini kazara öldürmüştü.

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