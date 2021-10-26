Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüş, yönetmeni yaralamıştı! Ses kayıtları ortaya çıktı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanmış, söz konusu olay dünyada büyük ses getirmişti.

İfadesi alınan Baldwin serbest bırakılırken trajik olayda soruşturma da devam ediyor. Bununla birlikte vahim olay sonrası acil servisle set çalışanının konuşması sosyal medyada viral oldu.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Çalışan 911 acil durum hattına, “Film setinde yanlışlıkla silahla vurulan iki kişi var. Hemen yardıma ihtiyacımız var'' derken, protokolleri takip eden operatör, merminin kurbana isabet edip etmediği gibi bilgilerin yanı sıra kadından sakin olmasını istedi. Çalışan daha sonra ''Filmde kurşunlanan iki yaralımız var'' şeklinde konuşmasına devam etti.

911 hattı çalışanı ona mermiden etkilenen kişilerin yaralanmalarının ne kadar ciddi olduğunu sormasının ardından ''her ikisinin de bilinci yerinde'' cevabını aldı.

Ancak Halyna Hutchins'in daha sonra ağır yaralı olduğu, helikopterle hastaneye götürülürken hastaneye vardığında öldüğü açıklandı. Filmin yönetmeni ise uygulanan tedavi sonrası taburcu edildi.

''ÜZÜNTÜMÜ TARİF EDECEK KELİME YOK''

Baldwin Twitter'dan yaptığı açıklamada, film setinde kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucu Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açması yüzünden derin üzüntü içinde olduğunu ve soruşturmayla ilgili kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtmiş, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.

''GÜVENLİ'' OLDUĞU SÖYLENDİ

ABD’de film çekimi sırasında kullandığı silahla 1 kişinin ölümüne neden olan film yıldızı Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Dave Halls'un verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Halls ise içinde gerçek mermi olduğunu bilmediğini söyledi.



